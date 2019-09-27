وطن النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا السفير علي السعيد بتطور العلاقات الكويتية - النيبالية والتي وصفها بالممتازة. واشار السعيد - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي اقامته السفارة النيبالية بمناسبة العيد الوطني مساء امس الاول في فندق كراون بلازا - الى الدور الفعال والنشط الذي تقوم به الجالية النيبالية والتي تقدر باكثر من 70 الف نسمة، مثمنا مساهمتهم في اعمال البناء والتنمية في الكويت، لافتا الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تسير من حسن الى احسن، متمنيا ان تشمل هذه العلاقات مجالات عملية ارحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين. من جانبه اشاد سفير نيبال لدى البلاد دورغا براد بهانداري بعلاقات بلاده مع الكويت التي اكد انها تتسم بالصداقة التي تطورت بعد بداية علاقات البلدين الديبلوماسية عام1972، لافتا الى أن عمالتهم في الكويت ساهمت كثيرا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين اضافة الى مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العديد من المشاريع الحيوية في نيبال وطد العلاقات بشكل أكبر في العديد من المجالات، مشيرا الى أن هناك العديد من الامكانيات المتوفرة لرفع مستوى العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والقوى العاملة.

وأشاد بهانداري بالدور الكبير للكويت في نشر الأمن السلام بين دول المنطقة بقيادة سمو أمير الانسانية وخصوصا في مجال المساعدات الانسانية، لافتا الى تطابق وجهات النظر بين بلاده والكويت حيال مختلف القضايا الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن نيبال أصبحت من المناطق المحببة للسياح الكويتيين مؤخرا مؤكدا أن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية نظرا للبيئة الاستثمارية الجيدة التي توفرها حكومتهم للمستثمرين.

وأشار في الختام الى أن نيبال هي أرض الاستكشاف والخبرات النادرة فهي أرض قمة افيرست أعلى نقطة في الكون كما انها تحتوي على 14 من أعلى الجبال في العالم والتي يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر.

