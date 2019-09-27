مال وأعمال

واشنطن - كونا: أعرب رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود عن تقديره لثقة منظمة الطيران المدني الدولي بانتخابه نائبا أول لرئيس الجمعية العامة للمنظمة مؤكدا ان هذه الثقة محل فخر وتقدير معنوي لدور الكويت وتقدمها في قطاع النقل الجوي.

واشاد الشيخ سلمان في كلمته امام الجمعية العمومية الـ 40 للمنظمة المنعقدة حالياً في مونتريال الكندية بجهود جميع العاملين في قطاع الطيران الكويتي لاسيما الادارة العامة للطيران المدني والتي توجت بانتخاب الكويت للمرة الأولى في هذا المنصب الرفيع. وقال ان هذا الانجاز يعد وسام فخر يضاعف جهود الكويت من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني والارتقاء به.

واضاف ان النجاح الذي حققه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة دلالة على مكانة الكويت بين الامم وتأكيد للدور الكبير لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كقائد للعمل الانساني وما يحمله هذا القائد من تقدير على المستوي الدولي.

وذكر ان تقدير اكثر من 194 دولة للكويت يؤكد التقدم الذي يشهده قطاع النقل الجوي في البلاد والدعم الذي يحظى به من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واكد الشيخ سلمان الحمود حرص الكويت على الاستمرار في التقدم والتطور وصولا الى تأسيس هيئة مستقلة للطيران المدني أسوة بالدول المتقدمة. وانتخب الشيخ سلمان الحمود نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي خلال افتتاح اعمال اجتماعاتها في مدينة مونتريال يوم امس الاربعاء. من جانب آخر أجرى الشيخ سلمان الصباح على هامش اجتماعات الجمعية العمومية مباحثات مع وزير النقل السنغافوري كاو بون وان تركزت على سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي وتبادل الخبرات في مجالات الملاحة وسلامة الطيران والنقل الجوي وادارة المطارات.

