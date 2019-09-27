مال وأعمال

أعلن 53 في المئة من العاملين في مجال السياحة والسفر والطيران الذين شاركوا في الاستطلاع الذي اجرته شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، ومقرها لندن بعنوان «آمال ومخاوف» الأسبوع الماضي بانهم يشعرون بالخوف من فقدان الاستقرار في أعمالهم لاعتقادهم ان وظائفهم ستتغير او تختفي بشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة.

وشارك في الاستطلاع اكثر من 30000 عامل في هذا المجال من دول: المملكة المتحدة «بريطانيا» والولايات المتحدة وفرنسا ومصر والامارات واستراليا والصين والمانيا والهند وهولندا وبولندا وسنغافورة وجنوب افريقيا ورومانيا وبلغاريا والمجر، ويعتبر غالبية العاملين الذين شملهم الاستطلاع 61% ان تأثير التكنولوجيا على عملهم اليومي ايجابي و77% على استعداد لتعلم مهارات جديدة او الاستعداد لمهنة أخرى. واستناداً الى دراسات اجرتها الشركة تبين ان 30% من الوظائف الحالية معرضة لخطر التلاشي بحلول منتصف عام 2030. وأوضحت هذه الدراسات الاستقصائية التي أجريت على مستوى القياديين لـ130 شركة سياحية حول العالم ان توفر المهارات يمثل مصدر قلق رئيس لـ79% منهم، بسبب التطور التكنولوجي الذي سيسهم في اختفاء وظائف، وفي الوقت نفسه، في خلق وظائف جديدة تحتاج الى مهارات رقمية متزايدة.

