مال وأعمال

كشف المدير والشريك لشركة نيوبيري للاستشارات المالية د. عصام الطواري عن توجه نحو 3 شركات ضمن مجموعة من شركات الاستثمار بما فيها الاسلامية الى الانسحاب من سوق الكويت للاوراق المالية بسبب تعثر مواردها وتدني ارباحها وضعف وتباطؤ انشطتها التشغيلية في السوق جراء الضغوط من الجهات الرقابية والضوابط القاسية نتيجة لانحسار التمويل المصرفي بصورة كبيرة عن الشركات القوية والضعيفة ايضا.

وقال الطواري في تصريح خاص لـ «النهار» هناك بعض الشركات تدرس حاليا آلية الخروج من السوق بسبب تراجع ارباحها وتدني معدلات ايراداتها، ما يدفع الى التخاصم والتنازع بين بعض مساهميها او ملاكها لما يوجد من عدم تكافؤ للفرص او تعاظم للعائدات وهو ما يعكس المزيد من التحديات لشركات الاستثمار والتمويل الاسلامي. واشار الى ان التوسع في عمليات التمويل اصبح يمثل ضرورة لفتح الطريق امام قطاع شركات الاستثمار والمجاميع للاستحواذات وبدء تحسين مصادرها واستثمارتها وفق ادوات جديدة تتيح لها تحقيق العائدات المناسبة، مؤكدا ان انعدام الفرص التشغيلية وعدم تكافؤ الفرص للاندماجات او الاستحواذ سيؤدي الى انهاء مجاميع استثمارية وتمويلية وتصفية او افلاس بعضها.

ودعا الطواري البنك المركزي الى ضرورة الايعاز للبنوك المحلية لتسهيل التمويل للقطاع الاستثماري لفتح قنوات التمويل على اسس تجارية دون انحسار مبينا ان الكويت مقبلة على مشاريع كبرى ضمن رؤية 2035 وكلفتها ضخمة وتتطلب الآلاف من الشركات والمؤسسات التي تسهم في انشاء المشاريع واستثمارها بصورة جيدة. وذكر ان انشاء مدن استثمارية وتجارية وسكنية شاملة وبناء مشاريع ترفيهية وسياحية .

