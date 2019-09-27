مال وأعمال

فقد سعر برميل النفط الكويتي 1.69 دولار خلال تداولات أول من أمس الأربعاء، بإجمالي 3.4 ملايين دولار، وفقاً للكميات المصدرة، والتي تبلغ 2 مليون برميل يومياً، من إجمالي الكيمات التي تنتجها الكويت والبالغة 2.7 مليون برميل. وبلغ سعر بيع برميل النقط الكويتي أمس 62.46 دولاراً أميركياً، مقابل 64.15 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء السابق له. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المئة بعد بيانات المخزونات الأميركية وتقارير أفادت أن السعودية تستعيد إنتاجها بأسرع من المتوقع. وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين.

كما عاود إنتاج النفط الأميركي الصعود لأعلى مستوى في تاريخه عند 12.500 مليون برميل يومياً. وكشفت تقارير أن الطاقة الإنتاجية للسعودية وصلت لمستوى 11.3 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أسرع مما كان متوقعاً. وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 1.2 في المئة عند 56.49 دولاراً للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 55.55 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

