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توالت عدة ثورات للحاسوب منذ ظهوره حتى وصل بنا الحال إلى ما يسمى بـ «إنترنت الأشياء» الذي سيكون بمثابة تغيير جذري في الحياة اليومية للبشر، وتناولت «الإيكونوميست» في تقرير أبعاد هذه الثورة الجديدة من حيث التطور والكلفة والابتكارات المرتبطة بها.

ووفقاً لتقرير نشرته أرقام ، تشير توقعات شركة «باين آند كومباني» الاستشارية إلى أن إجمالي الإنفاق على تقنيات وتطبيقات «إنترنت الأشياء» سوف تسجل 520 مليار دولار بحلول عام 2021، بينما تتوقع «ماكينزي» أن يصل حجم الأثر الاقتصادي لـ «إنترنت الأشياء» إلى 11.1 تريليون دولار كل عام بحلول 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن ظهور الحاسوب كان بمثابة ثورة بعد الحرب العالمية الثانية حيث استعانت به الحكومات والشركات الكبرى في أنشطتها، ثم ظهرت ثورة أخرى عندما أصبح في متناول الجميع حواسب منزلية ومحمولة وجوالات لتلوح في الأفق ثورة ثالثة تتمثل في «إنترنت الأشياء» المتمثل في حوسبة كل شيء تقريبا من المصانع إلى الأغراض المنزلية والشخصية كقياس معدل ضربات القلب. عند زراعة رقاقات إلكترونية مثلا في الملابس لإبلاغ آلات الغسل بكيفية التعامل معها والوقت المستخدم وكيفية إزالة أي غبار مع الحفاظ على الألوان، وعند زراعة هذه الرقاقات داخل سيارات للتواصل مع أنظمة إشارات المرور، يمكن هنا الحديث عن ثورة جديدة في الحوسبة.

