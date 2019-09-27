مال وأعمال

تراجعت، أمس، المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت بشكل جماعي بنهاية التداولات الأسبوعبة، وسط تراجع لـ8 قطاعات. وقد تراجع مؤشر السوق الأول 0.66 في المئة، وانخفض المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.5 في المئة، و0.03 في المئة على التوالي.

وانخفضت التداولات، إذ تراجعت السيولة إلى 25.69 مليون دينار، مقابل 26.10 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 116.04 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 117.84 مليون سهم.

وشهدت التعاملات تراجع 8 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.17 في المئة، وانخفض البنوك 0.71 في المئة، بينما ارتفع قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية بنسبة 3.48 في المئة و1.59 في المئة على الترتيب. وتصدر سهم بورتلاند القائمة الحمراء بـ 9.24 في المئة، فيما جاء سهم «أموال» على رأس الارتفاعات بـ15.47 في المئة . وحول أنشط التداولات، تصدر مينا المرتفع 1.84 في المئة الكميات بـ13.83 مليون سهم، فيما تصدر» وطني» السيولة بـ5.44 ملايين دينار، منخفضاً 0.73 في المئة .

