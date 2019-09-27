مال وأعمال

اكد تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان متوسط سعر المتر المربع للسكن الخاص يواصل تحسنه على مستوى المحافظات مدفوعاً بمعدلات زيادة متتالية منذ بداية العام الماضي، فقد ارتفع في الربع الثاني 2019 بحدود 2.2% عن الربع الأول، وتخطى متوسط سعر المتر حاجز 644 ديناراً في الربع الأول بالتالي ارتفع متوسط السعر على مستوى المحافظات بأعلى نسبة قدرها 6.5% على أساس سنوي، ومازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً في قطاع السكن الخاص. وقد ارتفعت مستويات أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2019 في أغلب محافظات الكويت عن الربع الأول بنسب متقاربة، إذ ارتفع متوسط السعر في محافظة العاصمة 2.4%، فيما سجلت الأسعار زيادة في محافظة حولي ومبارك الكبير نسب متقاربة بحدود 1.8% و1.9%، فيما ارتفعت في محافظة الفروانية بأعلى نسبة بين المحافظات في الربع الثاني قدرها 3.1% عن الربع الأول، فيما زادت في الأحمدي 1.3% بينما في الجهراء سجلت ثاني أعلى زيادة وقدرها 2.6%، في الوقت الذي زادت فيه مستويات الأسعار على أساس سنوي في العاصمة 6% وفي حولي 6.6% فيما سجلت زيادة أعلى سنوية بين المحافظات في محافظة الفروانية قدرها 10.2% وفي مبارك الكبير ارتفعت 6.2%، فيما ارتفعت في الأحمدي بنسبة 3.5% في حين سجلت في محافظة الجهراء زيادة نسبتها 6.7% على أساس سنوي.

محافظة العاصمة

يواصل متوسط سعر المتر المربع تحسنه في قطاع السكن الخاص بمحافظة العاصمة مسجلاً زيادة 2.4% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الثاني مقتربا من 890 ديناراً، ومازالت مستويات الأسعار بالمحافظة تتجه نحو التحسن برغم تذبذب معدلات النمو على أساس ربع سنوي، كما سجل متوسط السعر بالمحافظة زيادة 6% على أساس سنوي، وهي الزيادة الرابعة على التوالي منذ عام 2014، ويتواصل الاتجاه التصاعدي الواضح لمعدل النمو السنوي في متوسط سعر المتر بالمحافظة منذ فترة.

محافظة حولي

تجاوز متوسط سعر المتر المربع في محافظة حولي بنهاية الربع الثاني 860 ديناراً، مسجلاً زيادة نسبتها 1.7% عن الربع الأول، بالتالي بدأت مستويات الأسعار اتجاهاً تصاعدياً بعد أن كانت تسير على نحو مستقر حين كانت تشهد معدلات زيادة طفيفة على أساس ربع سنوي، وقد ارتفعت مستويات الأسعار على أساس سنوي في الربع الثاني 6.6% إذ تسجل زيادة متتالية ومتصاعدة بعد أن شهدت معدلات تراجع متواصلة كان آخرها في الربع الثاني العام الماضي ونسبته 1.3%.

محافظة الفروانية

ارتفعت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية بنهاية الربع الثاني إلى أكثر من 550 ديناراً وتواصل اتجاهها المتصاعد، يأتي هذا الأداء الإيجابي مدفوعاً بزيادة هي الأعلى بنهاية الربع الأول على مستوى المحافظات قدرها 3.1% عن الربع الأول، بزيادة طفيفة بحدود نصف، وعززت مستويات الأسعار بالمحافظة مسارها التصاعدي، بعدما سارت لمدة طويلة في مسار تنازلي واضح قبل ذلك، مع استمرار تذبذب معدل التغير ربع السنوي للأسعار بالمحافظة إلا إنه يأخذ اتجاهاً تصاعدياً أيضاً. وقد زادت مستويات الأسعار بالمحافظة بأعلى نسبة بين المحافظات على أساس سنوي فاقت 10.2%، بالتالي يواصل معدل التغير السنوي اتجاهاً تصاعدياً واضحاً.

محافظة مبارك الكبير

ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 657 ديناراً بنهاية الربع الثاني بزيادة نسبتها 1.9% عن الربع الأول، ويلاحظ أن مستويات الأسعار كانت سجلت في الربع الأول زيادة متقاربة قدرها 1.7% أي بأعلى نسبة بين المحافظات على أساس ربع سنوي، بالتالي تواصل مستويات الأسعار بالمحافظة اتجاهاً تصاعدياً. وقد ارتفعت الأسعار على أساس سنوي 6.2% ويسير النمو السنوي في سعر المتر بالمحافظة بنهاية الربع الثاني في اتجاه تصاعدي أقل حدة من مساره في الربع السابق له.

محافظة الأحمدي

زادت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثاني إلى متوسط قدره 475 ديناراً للمتر بنسبة قدرها 1.3% عن الربع السابق له، وهي أدنى زيادة بين المحافظات في الربع الثاني، وتسير مستويات الأسعار في المحافظة في مسار تصاعدي بطيء مع تذبذب معدلات التغير على أساس ربع سنوي، أما على أساس سنوي فقد عززت مستويات الأسعار اتجاهها التصاعدي نتيجة ارتفاع معدل الزيادة في الربع الثاني إلى 3.5% مقابل زيادة أدنى قليلاً سجلها متوسط السعر في الفترات الماضية.

محافظة الجهراء

زادت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء بنهاية الربع الثاني حين بلغت 433 ديناراً مرتفعة عن الربع الأول 2.6%. بذلك سجلت زيادات متتالية على أساس ربع سنوي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن شهدت استقراراً ملحوظاً في أغلب الفترات من عام 2018، ويأتي هذا مع بداية اتجاه تصاعدي بطيء للأسعار في هذه المحافظة مصحوباً باتجاه مماثل لمعدلات التغير ربع السنوي بالمحافظة. كما سجلت مستويات الأسعار زيادة على أساس سنوي ارتفعت نسبتها في الربع الثاني إلى 6.7% مقابل زيادة سنوية في الربع الأول 4%، ويلاحظ أن التغير السنوي في مستويات الأسعار يسير في اتجاه تصاعدي قوي.

أسعار الأراضي الاستثمارية

تحسن متوسط سعر المتر من الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثاني قليلاً عن الربع السابق له، ويتجاوز متوسط السعر 1,540 دينار على مستوى المحافظات بزيادة في حدود نصف في المائة علن الربع الأول، وحافظ متوسط السعر على اتجاهه نحو الاستقرار حتى الربع الثاني، ولم تشهد مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني في بعض المحافظات تغيراً عن أسعار الربع الأول، وهو ما يؤكده استقرار الأسعار وتسجيلها معدلات زيادة على مستوى بعض المحافظات للمرة الأولى، يأتي هذا الأداء بعدما شهدت الأسعار معدلات تراجع متواصلة على أساس ربع سنوي لمتوسط السعر في المحافظات طوال 3 أعوام مضت ومنذ سجلت آخر معدل زيادة على أساس ربع سنوي في عام 2015.

وقد سجل متوسط السعر استقراراً بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة مقارنة بمستويات الأسعار في الربع السابق له ، ولم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في أغلب المحافظات كما في الفروانية والأحمدي، بينما تحسنت في محافظتي حولي والجهراء بحدود نصف في المائة عن الربع الأول، في حين ارتفعت على مستوى مبارك الكبير 1.3%.

معدل العائد على الاستثماري

تعد العقارات الاستثمارية استثماراً متميزاً يتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت العوائد على العقارات الاستثمارية تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في أغلب المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثاني ومازالت عند نسب تتراوح بين 7.3% إلى 8.3%، ففي محافظة العاصمة استقرت عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.01%، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد على العقار الاستثماري مسجلاً 7.87% ومازال يتساوى مع معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثاني.

