مال وأعمال

استقرت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير والاسطبلات بنهاية الربعين الثاني والأول، مع استقرار ملحوظ لأغلب مناطق الجواخير والاسطبلات بمحافظة الأحمدي، ومازال السعر التقديري لحق الانتفاع لمتوسط مساحة 1,465 متر مربع من الأرض عند حدود 35.4 ألف دينار، دون تغير عن الربع الأول في الوقت الذي ارتفع 1% على أساس سنوي للمرة الثالثة على التوالي. واستقرت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة فيما تحسنت في بعض مواقعها الأخرى، واستقرت مستويات الأسعار في بعض مناطق المزارع بنهاية الربع الثاني والربع الأول، وبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 3 دينار في المزارع بمحافظات الكويت، مع استقرار الأسعار.

