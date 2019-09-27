مال وأعمال

يتزامن الربع الثاني من العام مع فصل الصيف وقدوم موسم العطلات بشكل عام، وقد يكون ذلك سبباً في ارتفع الطلب على تلك الأنواع من الأراضي، إلا أنه استقر متوسط سعر متر الواجهة البحرية من الأرض في هذا القطاع، في الوقت الذي تشهد السوق حالة استقرار سادت في بعض القطاعات العقارية خلال الربع الثاني. ويصل متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية إلى 14.4 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي، مع استقرار مستويات الأسعار في أغلب مناطق المحافظة، ولم تشهد مستويات الأسعار في محافظة العاصمة تغيراً في الربع الثاني وتصل إلى 6.6 آلاف دينار، مع استقرار الأسعار في مناطق المحافظة مثل منطقة الدوحة.

