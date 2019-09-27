مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي مؤسس شركة كيوبيكال سيرفيس عبد الرحمن الفواز ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأ يحقق نموا جيدا في السوق المحلي ولاسيما في اسواق الخليج، داعيا الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة وهيئة اسواق المال الى ضرورة اقرار ترخيص التمويل للمشاريع عالية المخاطر «فايننشال كابيتال» حتى يمكن تنمية تفعيل دور رأس المال المخاطر مبينا أن دعم الحكومات والجهات الاخرى من القطاع الخاص لتشجيع المبادرين إنما ساهم بشكل كبير في التوسع باسواق المنطقة .

واضاف الفواز خلال الندوة التي عقدت اول من امس في الجمعية الاقتصادية بعنوان «من فكرة إلى مشروع « أن نجاح المشروع يتوقف على ادارة صاحبة بشكل مباشر دون الاعتماد على الغير مؤكدا أن نسبة 70% من المشاريع التي حققت نجاحا جاءت نتيجة لمتابعة ومقابلة المبادر للمشروع، حيث تعتمد الادارة الواعية على ضرورة التعلم من التجارب والاستفادة من الاخطاء بتصحيحها وتحمل التحديات منوها إلى ان التركيز ومواجهة التحديات وحسن القيادة تساهم في تطوير المشروع وتنميته ونجاحه.

واوضح ان الشركة حصلت علي تراخيص وموافقات من وزارة التجارة ومن جهات اخرى ووقعت اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات أبرزها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حيث يمكن فتح المجال امام جهات اجنبية لدخول السوق الكويتي وضخ استثماراتها بما يساهم في توفير الفرص لتوظيف الكويتيين وايضا تشغيل الشركات الكو يتية وتدريب مخرجات التعليم لتلبية حاجة السوق من الكوادر المؤهلة.

وبين الفواز ان نحو 30%من المشاريع التي تقدمت للحاضنة تخص اجانب مؤكدا ان هناك نحو 54 خدمة يتم تقديمها للمشاركين في «كيوبيكال» منها خدمات التأسيس والتشغيل والفكرة وتفعيلها وغيرها بما يخدم كافةمواطن الضعف للمشروعات او للمبادرين، لافتا الى ان الشركة استتقبلت الاف المبادرين وقدمت خدماتها بشكل مباسر لنحو 700 مشروع منذ تأسيسها.

ولفت الي ان الحكومة الكويتية تبذل جهودا ولديها مساعي لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتمنح الحوافز والامتيازات من اجل منح عقود للشركات الكويتية من الباطن وكذلك التوطين للوظائف ودعم مبادرات القطاع الخاص.

ومن جهتها دعت مدير ومؤسس نادي سانكشوري لرائدات الاعمال والمهنيات آسيا موسي الصعيليك، أن دور المرأة حيوي وهام في الاقتصاديات ولاسيما في الدخول الى القطاع الحر لتحقيق ذاتها مؤكدة ان النادي يدعم افكار المبادرات من خلال العضوات المشاركة والتي لديهن تجارب ناجحة ومحفزة لكل من ترغب في تأسيس مشروع وكذلك من لديها فكرة وتريد تحقيقها.

وقالت الصعيليك أن النظرة التكاملية بين الرجال والنساء في قطاع الاعمال تعد ضرورة مهمة من اجل تنمية مشروع المرأة حيث أن هناك حاجة فعلية لوقوف الرجل ابي جانب المرأة في انجاح اعمالها. والمحت ان هناك سيدات تدير مصانع أغذية وأخريات تدير مطابع وغيرهن يملكن مشاريع متنوعة وجميعها حقفت نجاحا ما يعكس قدرة المرأة على اثبات دورها الكبير في الاقتصاد.

واشارت إلى أن التنافس بين المشاريع المكررة لن يؤدي إلي اخفاقها أو ضعفها نظرا لأن كل مسروع سيكون له ميزاته والسوق مفتوح للجميع من أجل تنويع المنتج ومنح الفرصة للمستهلك للاختيار.

ودعت المبادرات الجدد إلى الانضمام للنادي اولا للاستفادة من الخدمات المتاحة والتي تنفذ عبر تلاقي جميع العضوات بوجهات نظرهن وخبرتهن وهو الامر الذي يدعم حاجة المبادرات الى اختصار الوقت للاستفادة من تجربة الناجاحات في قطاع الاعمال.

واشادت بدور الجمعية الاقتصادية لدعم المرأة وكذلك دعم الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المبادرين وتحقيق طموحاتهم لدخول سوف العمل.

