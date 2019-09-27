مال وأعمال

قدّم بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً رعايته لحفل تكريم طلبة وطالبات كلية الطب المتفوقين الذي أقامته جمعية طلبة الطب الكويتية بجامعة الكويت، وذلك تقديراً لجهود الطلاب الفائقين الذين نعتمد عليهم في الارتقاء بالخدمات الطبية ونهضة القطاع الصحي الكويتي في المستقبل القريب.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير الاتصال الخارجي في وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان كلمة أكد فيها أن بنك «KIB» يحرص على تكريس دوره كإحدى المؤسسات المصرفية الداعمة لتمكين الشباب، وذلك من خلال التواصل المباشر معهم عبر الفعاليات المختلفة التي تدعم أفكارهم وتتبنى ما هو مناسب من أعمالهم، وذلك باعتبارهم أحد أركان برنامجنا المجتمعي الذي يؤمن بأهمية الاستثمار بالكوادر الوطنية وضرورة تسليحهم بالعلم والمعرفة. وفي هذا السياق، جاءت رعاية البنك لهذا الحفل لما تحمله هذه المشاركة من معاني الدعم والمؤازرة لأطباء المستقبل والمساهمة في إعداد جيل واعد من الأطباء الكويتيين المتميزين.

كما هنأ السرحان الطلبة على تميزهم في كلية الطب، مقدراً حماسهم ورغبتهم في النجاح والتميز دائماً وأبداً. وخاطبهم قائلاً: «أذكركم بأن من جد وجد ومن زرع حصد، فعليكم دائماً بالمثابرة لتحقيق التميّز واكتساب مهارات جديدة، بالإضافة إلى تنمية القدرات اللازمة التي ستساعدكم على تولي مهام ومسؤوليات كبيرة في المستقبل وستضع أرواح المرضى أمانة بين أيديكم.»

وفي ختام تصريحه، أشاد السرحان بجهود آباء وأمهات المتفوقين، الذين كرسوا حياتهم لهذه اللحظة التي يرون فيها أبناءهم على منصات التكريم، مباركاً لهم هذا الإنجاز الذي لما كان ليتحقق دون نصحهم وتوجيهاتهم ومتابعتهم ودعمهم ومساندتهم لأبنائهم، حتى استطاعوا تحقيق هذه النجاحات والتميز في دراستهم الأكاديمية. يذكر أن برنامج «KIB» للمسؤولية الاجتماعية يرتكز على عدة أركان منها تمكين الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، إلى جانب التأثير الإيجابي على المجتمع ومختلف شرائحه وخاصة الشباب والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيراً في مستقبل البلاد.

