مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع الحرة ناصر الغضوري أن هناك 12 سيارة جديدة سيتم عرضها لأول مرة في السوق الكويتي وذلك ضمن عرض تقدمه كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المميزة خلال معرض «موتور شو للسيارات الجديدة» الذي سيقام في مجمع الافنيوز التجاري في 3 اكتوير المقبل ويستمر لمدة 10 ايام.

واضاف في تصريح لـ «النهار» عقب المؤتمر الصحافي التمهيدي الذي عقد اول من امس، أن المعرض سيضم اكبر تجمع لوكلاء السيارات في الكويت حيث يلتقي الجميع تحت مظلة واحدة وأمام اكبر مركز تسوق في الكويت «الأفنيوز» والذي يستقبل الآلاف من الزوار يوميا مما سيجعل السيارات المطروحة بين جنبات المعرض يشاهدها جميع الزوار في خطوة تهدف إلى تقديم المنتج أمام المستهلك وفي أفضل المواقع متوقعاً تجاوز زوار المعرض المليون زائر.

وقال الغضوري إن فكرة المعرض تأتي منذ 2015 حيث تتم دراستها والعمل عليها حتى تحقق النجاح للمبادرة وأصبحت واقعاً ملموساً لدى الجميع، مبيناً أن هناك نحو 80% من وكلاء السيارات في الكويت تمثل نحو 40 علامة تجارية يشاركون بالمعرض برعاية رسمية من وكالة الساير للسيارات وبقية الوكالات لافتاً إلى أن هناك تلاقياً في وجهات النظر تعكس ثقة الوكلاء في تنظيم المعرض خصوصاً مع وجود موقع جيد لتسويق المعرض.

ومن جهته أوضح عبدالعزيز العيدي، مدير شركة اوسكار للزيوت الراعي الذهبي أن هناك تعاوناً بين زيوت اوسكار والشركة المنظمة حيث سيتم منح زوار المعرض كوبوناً يمثل فرصة لتبديل زيت السيارة مجاناً بواقع «تبديلة علينا وتبديلة عليك» خلال فترة المعرض وذلك كخطوة مساهمة لتشجيع رواد المعرض للتعرف على خدمات «زيوت اوسكار» والتي تتميز بجودة عالية وتنافسية مرتفعة في حماية المحركات.

وقال العيدي إن اقامة مثل هذه المعارض انما تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في السوق فضلا عن أنها تسهم في تطوير سوق السيارات وتعزيز حركة التنافسية ليتمتع الجمهور بمزيد من الخصومات والعروض على أسعار السيارات وهي خطوة جيدة معرباً عن امله في المزيد من اقامة معارض مماثلة.

