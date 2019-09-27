مال وأعمال

حققت شركة نفط الكويت إنجازاً جديداً تمثل بحصولها مؤخراً على المركز الأول لأفضل مشروع تشغيلي متميّز والأكثر إبداعاً وطموحاً على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء هذا الفوز بواسطة فريق عمل الرفع الاصطناعي (جنوب وشرق/غرب الكويت) التابع لمجموعة معاينة الآبار في الشركة، وذلك عن مشروع البرنامج الإبداعي المتكامل لإنتاج النفط، الذي يمثل تقنية مبتكرة أعادت إحياء بئر كانت متوقفة عن الانتاج منذ عام 1963.

وتنافس المشروع في فئة استراتيجية التميّز التشغيلي للطاقة في الشرق الأوسط ضمن جوائز الطاقة في الشرق الأوسط لعام 2019، والتي تنظمها وحدة النفط والغاز في الشرق الأوسط، ومجلة التكرير والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دار النشر للمرافق في الشرق الأوسط. وتسلم رئيس فريق عمل الرفع الاصطناعي عبد العزيز نجف جائزة المركز الأول بالنيابة عن الشركة، وذلك في الحفل الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 18 سبتمبر 2019، وحضره ممثلون عن كبرى الشركات العالمية. ويتم منح هذه الجائزة سنوياً، وهي متواصلة منذ 10 سنوات، حيث تعتبر الجهة المانحة للجائزة الوجهة الرقمية الجديدة لمتخصصي الطاقة في الشرق الأوسط والرائدة في صناعة الطاقة.

