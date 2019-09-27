مال وأعمال

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة السادسة عشرة من متدربي عام 2019 ضمن برنامج «يلا وطني» لتأهيل الموظفين الجدد وذلك للعمل في فروع البنك المختلفة.

وكان في استقبال المتدربين مجموعة من قياديي البنك ومديري الفروع المحلية وكذلك مسؤولو التوظيف وإدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة.

ويتضمن البرنامج تدريباً على تنمية المهارات الذاتية التي تساعد على تطوير الأداء في العمل مثل: تعزيز الثقة بالنفس والتقييم الذاتي، بناء الأداء المتميز، التغيير والابتكار، علم الإدارة والاتصال الفعال، أخلاقيات العمل والسلوك، العمل بروح الفريق الواحد. ويمتد البرنامج الذي يشارك فيه نحو 25 متدرباً ومتدربة من الموظفين الجدد لفترة ثلاثة أسابيع وذلك بهدف تدريبهم على آلية العمل في الأفرع وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة العمل ومن ثم الخضوع للتدريب الميداني في الأفرع المنتسبين لها. ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل المصرفي التي تضم: المبادئ المصرفية، بطاقات الائتمان، القروض، أنواع الحسابات، التأمين، مخاطر الاحتيال، غسل الأموال، بالإضافة إلى تقييم الفروع وأنظمة البنك.

