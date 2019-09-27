عربيات ودوليات

باريس - أ. ف. ب: توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي طبع الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود صباح امس عن 86 عاما وقال سالا-بارو زوج ابنته كلود شيراك ان «الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام». ولزمت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ دقيقة صمت في ذكراه، على الفور. وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران ان «جاك شيراك بات الان جزءا من تاريخ فرنسا» مضيفا «فرنسا على صورته: متقدة وفي بعض الأحيان تشهد تناقضات» من جهته قال الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي «جزء من حياتي رحل اليوم» وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الى التعبير عن تأثره البالغ» وقالت الناطقة باسم المفوضية الاوروبية مينا اندرييفا نقلا عن يونكر ان «أوروبا لا تخسر فقط رجل دولة عظيما انما الرئيس يخسر ايضا صديقا مقربا». كما نعى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري امس شيراك الذي كانت تجمعه علاقة صداقة متينة بوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال الحريري في بيان «غاب عن العالم اليوم رجل من اعظم الرجال الذين انجبتهم فرنسا».

تولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عاما في قصر الاليزيه ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى اطول فترة في السلطة بعد الحرب بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران. وعلى الساحة الدولية، سيذكر العالم شيراك بشكل اساسي بسبب معارضته الولايات المتحدة برفضه الدخول في حرب العراق عام 2003. على الصعيد الداخلي، تميزت رئاسته باعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائم من كانوا متواطئين مع النازية وتوجيهه نداء في مواجهة تدهور البيئة في العالم.

وكان شيراك شخصية رئيسية في اليمين الفرنسي وتولى ايضا رئاسة الوزراء مرتين بين 1974-1976 و1986-1988 وكان رئيسا لبلدية باريس من 1977 حتى 1995. ولم يظهر علنا في السنوات الماضية الا نادرا وكان من المعروف انه يعاني مشاكل صحية. يعود آخر ظهور علني له الى نوفمبر 2014 في متحف كي-برانلي في باريس الذي يحمل منذ ذلك الحين اسمه.

ورغم انه حظي بشعبية كبرى منذ ان غادر السلطة لكنه تعرض لهزائم انتخابية قاسية. وفي العام 1988هزمه فرانسوا ميتران الى حد ان زوجته برناديت صرحت يائسة «ان الفرنسيين لا يحبون زوجي». وبعد 12 عاما ادى حل الجمعية الوطنية الذي كان يفترض ان يعزز غالبيته في هذا المجلس الى هزيمة قاسية لليمين في فرنسا. ثم بدأت متاعب شيراك مع القضاء بعد انسحابه من الحياة السياسية. في العام 2011 اصبح اول رئيس سابق يحكم عليه في فرنسا بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس حين كان يتولى رئاستها. وهو اب لابنتين، لورنس التي توفيت في ابريل 2016 وكلود التي كانت مستشارته الاعلامية.

