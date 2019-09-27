عربيات ودوليات

نيويورك- أ.ف.ب: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسباب التي دفعت الديموقراطيين الى اطلاق اجراءات لعزله «بالنكتة» بينما أصر خصومه على اتهامه بالتصرف مثل «زعيم مافيا» في اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ونفى ترامب وجود أي مخالفة في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع زيلينسكي بعد نشر نص المحادثة التي طلب فيها الرئيس الأميركي من نظيره الأوكراني فتح تحقيق يتعلق بخصمه الديموقراطي جو بايدن.

وفي محاولة للتقليل من أهمية هذه المحادثة التي اعتبرتها المعارضة «مروعة» وتجعل الرئيس الأميركي في وضع صعب، وصف ترامب السبب الذي استند اليه خصومه للاطلاق اجراءات لعزله بـ«النكتة».

في الوقت نفسه، يتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة في جلسة الاستماع في الكونغرس لرئيس ادارة الأمن الوطني جوزف ماكغواير الذي كان امتنع أولا عن الابلاغ بالفضيحة التي كشفها مبلغ يعمل في الاستخبارات. وهذه الوثيقة الغامضة التي تنتظر كل واشنطن نشرها، اطلعت عليها مجموعة صغرة من البرلمانيين في جلسة مغلقة. وقال السيناتور الجمهوري بن ساس بعد انتهاء الجلسة «بالتأكيد هناك الكثير من الأمور المقلقة فيها» في موقف فريد في معسكره. أما الديموقراطيون فقد اعتبروا أن الوثيقة تشكل «مصدر قلق عميق». ودعا زعيم كتلتهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر الى «نشر الوثيقة فورا» ووعد بالتزام «الشفافية» بشأن المبلغ الغامض الذي نقل الى مسؤوليه قلقه من الاتصال بين الرئيسين الأميركي والأوكراني.

وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاول ترامب الذي بدت عليه علائم التعب وحتى القلق التقليل من أهمية الانتقادات. وقال «انها نكتة!».وأضاف «عزلٌ من أجل هذا؟ عندما تعقد اجتماعا رائعا وتجري اتصالا هاتفيا رائعا»، متهما الديموقراطيين بأنهم «فعلوا كل ذلك خلال أسبوع (اجتماعات) الأمم المتحدة هذا مخطط له بالتأكيد».

وقال ترامب ان الديمقراطيين «يعملون على تقسيم وتدمير البلاد»، وانهم ارتكبوا كل الأمور التي يتهمونه بالقيام بها. كما أشار ترامب الى أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تعرضت لتأثير اليساريين أثناء قرارها بدء النظر في مسألة عزله من منصب الرئاسة. ووعد الرئيس الأميركي أيضا من جهة ثانية باعتماد «كامل الشفافية» بشأن عميل الاستخبارات وقال «كنا سنقوم بذلك على أي حال، لكنني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنني أؤيد تماماً شفافية المعلومات المتعلقة بما يسمى المُخبر».

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي طلب فعلاً من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل جو بايدن الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020. ويحقق الديموقراطيون، الذين أطلقوا الثلاثاء اجراءات رسمية لعزل الرئيس في ما اذا كان ترامب قد مارس ضغطاً على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له وما اذا كان قد استغل مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لممارسة ذلك الضغط. ولايطلق ترامب في الاتصال أي تهديد ولايقترح أي مقابل لطلبه بشكل واضح. لكنه يدعو الرئيس الأوكراني الى زيارة البيت الأبيض بعدما استمع الى رده. وأكد ترامب أنه لم يمارس «أي ضغوط» على زيلينسكي في هذه المحادثة.

