عربيات ودوليات

كييف - أ. ف. ب: أثار نشر مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والأوكراني ردود فعل حادة في أوكرانيا حيث وصف البعض ذلك بـ«العار» على كييف بسبب انصياعها لواشنطن على حد قولهم. وكتب النائب المعارض الموالي للغرب فولوديمير أرييف الذي كان قريبا من الرئيس السابق بترو بوروشنكو ويتواجه مع السلطات الحالية على صفحته على فيسبوك «ترامب وضع زيلينسكي في موقف سيء جدا». وأضاف أن الرئيس الأوكراني «وعد» فعليا محادثه بإجراء تحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن عبر التدخل في نشاطات القضاء والمجازفة بتقويض الدعم المقدم لكييف «من قبل الحزبين» الديموقراطي والجمهوري. ورأى رواد آخرون للانترنت مثل ميكولا نياجيتسكي النائب الآخر الموالي لبوروشنكو أن الرئيس الأوكراني يستحق أن «تتم إقالته» خصوصا بسبب ما أعلن عنه من عزم على التحكم بالمدعي العام. وكتبت الصحافية المخضرمة ناستيا ستانكو على فيسبوك «عار»، بينما قالت سونيا كوشكينا رئيسة تحرير «ال بي. أو آ» وهو موقع إخباري «حزن». وكتبت أن «ترامب يتصرف كما لو أن كل شيء مباح له والآخر ينصاع» بلا اعتراض مؤكدة أن هذا أمر «غير مقبول» لرئيس دولة. ورأى يفغن ماغدا مدير معهد السياسة العالمية في كييف أن النص يدل على أن الرئيس زيلينيسكي «لا يملك أي فكرة حول فن التفاوض أو القانون الدولي». وكتب روستيسلاف بالفينكو النائب السابق في حزب بوروشنكو «إنها كارثة»، مشيرا إلى وعد زيلينسكي لترامب بتعيين نائب عام يمكنه أن يتحكم به «بنسبة 100 %».

