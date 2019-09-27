عربيات ودوليات

الرياض نيويورك الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه متفائل اثر مباحثات في جدة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان باتجاه حلحلة الاوضاع محذرا في الوقت نفسه من أن الاوضاع «صعبة ومعقدة».

وقال عبد المهدي في بيان صدر امس بعد اختتام زيارته الى السعودية، «حضرنا الى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي.. ومتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب».

وأضاف «كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها». وتابع عبد المهدي «نحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة»، مبينا ان «الجميع لايريدون الحرب و انما التهدئة». ووصف عبد المهدي الأوضاع في المنطقة بأنها «صعبة ومعقدة»، مشددا على ضرورة «التحلي بالصبر والسعي لايجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف»

على صعيد متصل اكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر «ان الولايات المتحدة الاميركية ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان من وزير الدفاع الاميركي واوردته وكالة الانباء السعودية.وقالت الوكالة ان الجانبين بحثا خلال الاتصال الترتيبات الجارية لارسال قوات اميركية ذات طبيعة دفاعية الى السعودية. ونقلت عن وزير الدفاع الأميركي قوله «ان سياسة ايران العدائية تزعزع الاستقرار في المنطقة والتي لابد من كبحها» مثمنا مجددا انضمام المملكة الى التحالف الدولي لامن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ امن الملاحة والتجارة العالمية. بدوره أكد ولي العهد السعودي ان الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدا خطيرا تجاه العالم باسره ويتطلب وقفة حازمة حفظا للسلم والأمن الدوليين.

الى ذلك قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ان محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى، يشاركون في تحقيقات الهجوم الارهابي على المنشآت النفطية السعودية شرقي المملكة. وأضاف الجبير خلال حديثه في حلقة نقاشية لـ«متحدون ضد ايران النووية «في نيويورك» سنرى ما ستظهره النتائج نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف ايرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال». وقال الجبير: «نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا حول الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول».

