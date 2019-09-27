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أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري النائب د. محمد بدراوي أن الدورة التشريعية الخامسة والأخيرة ستشهد حزمة من التشريعات الهامة تتصدرها القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها قوانين المحليات ومجلس الشيوخ والإجراءات الجنائية وأيضا البناء الموحد والأحوال الشخصية ، موضحا أن أبرز القوانين التي يحتاجها المواطن هو «المحليات» وذلك للقضاء على الفساد وتقديم خدمات سريعة للشعب.

وقال بدراوي لـ«النهار» إن البرلمان لن يقبل بوجود غرفة تشريعية ثانية -مجلس الشيوخ- بلا صلاحيات وتخصصات واضحة لأنها يجب أن تكون مكملة للعمل النيابي وليس مجرد مجلس استرشادي فقط، مشيرا إلى أن الأحزاب تترقب تشريع القانون لتجهيز مرشحيها لخوض انتخابات الشيوخ.

وأشار إلى أنه طالب الحكومة بضرورة تخصيص باب في الموازنة العامة الجديدة يكون موجه فقط لدعم الفقراء في ظل ارتفاع الأسعار، كاشفاً عن أن التحدي الذي يواجه موازنة الدولة للعام المالي 2019-2020 هو ارتفاع فوائد الدين وانخفاض المخصصات المالية الوزارات نتيجة التوجه لخفض عجز الموازنة.

وطالب بدراوي الحكومة بضرورة التنسيق مع شركات التأمين لحل أزمات تعثر بعض الشباب في تسديد القروض المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، منوها أن الحكومة أيضا عليها أن تلغي المكافآت السنوية عن أي هيئات اقتصادية تحقق خسائر وأن تحول تلك المبالغ لصالح دعم فقراء مصر. وأضاف أن هناك لبس في الشارع عن دور البرلمان فهو تشريعي ورقابي وليس خدمي لأن مسؤولية تقديم الخدمات للمواطن المصري ترجع للحكومة ممثلة في الهيئات الحكومية والوزارات، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» غير كاف وحده للقضاء على الفقر... وإلى تفاصيل الحوار: دور الانعقاد المقبل هو الخامس والأخير..ما هي أبرز القوانين ذات الأولوية؟

يأتي على قمة الأولويات التشريعات المكملة للدستور لأهميتها السياسية والنيابية وأيضا الحزبية وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، لأن تلك القوانين تسهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي واستقراره ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية، ربما لعقود قادمة، لذا فإن اللبنة الأولى لتلك التشريعات التي سيقرها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، تحتاج من كل النواب التركيز والاهتمام والمناقشة بشكل موسع ومستفيض وصولاً لأفضل الصياغات وأنسبها.

وأيضا سيكون هناك قانون المحليات الذي له أهمية بالغة، خاصة أنه يواجه عقبات مرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحه، وكوني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية» فهذا القانون من أهم القوانين التي طالبنا بسرعة تشريعها وذلك لمواجهة الكثير من الفساد الذي استشرى بالمحليات لسنوات طويلة كما أنه مرتبط بقوة بالأوضاع الحياتية للمواطن.

أضف إليهم قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء وقانوني المرور والأحوال الشخصية.

وماذا عن التشريعات المنتظرة في اللجنة الاقتصادية؟

لدينا اهتماما كبيرا أيضًا بالتشريعات الاقتصادية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار في ضوء مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي وإعلانه عام 2019 عاماً للمواطن، لذا ينبغي أن تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا منصبة في هذا التوجه الوطني ذو البعد الاجتماعي.

بالحديث عن الموازنة العامة.. ما هو التحدي الذي يواجهها؟

أولا الموازنة العامة الجديدة 2019-2020 شهدت انخفاضا بمخصصات الوزارات، نتيجة خفض عجز الموازنة، خاصةً أن الإيرادات لا تغطي المصروفات حتى الآن ومن وجهة نظري فالتحدي الأكبر في الموازنة، هو بند فوائد الدين، خاصةً أنه بلغ في الحساب المالي للعام الماضي 430 مليار جنيه، بينما في الموازنة الحالية 569 مليار جنيه، ما ترتب عليه اتجاه وزارة المالية لتخفيض البنود الأخرى وفائض الدين يزيد من الغضب السياسي وأيضا الاقتصادي فكان لابد من خفض بنود المخصصات.

كما أن ارتفاع بند فوائد الدين، يحول ضد اتجاه الدولة للإنفاق على استثمارات كافية، سواء في الصحة أو التعليم، ما ترتب عليه اعتراض وزيري الصحة والتعليم، لاسيما وأن برنامجي التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التعليم الجديدة أكبر العناصر إنفاقًا في الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.

وعلى الحكومة مراجعة كل أنواع القروض التي تحصل عليها ، والتي من المقرر الحصول عليها مستقبلًا لتفادي تلك المشكلات، خاصة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، تضمن توصية بتشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة.

ولكن الموازنة العامة شهدت حالة من الجدل حتى داخل البرلمان حيث اعتبرها البعض بأنها غير موجهة للفقراء؟

أنا من النواب الذين طالبوا بإدراج باب خاص للفقراء يكون موجها فقط لدعم الفقراء خاصة أن مصروفات الدولة كثيرة للغاية في ظل ارتفاع سعر الدولار ما يزيد من كلفة المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.

ووفقا للمؤشرات هناك 32 مليون مواطن تحت خط الفقر، وإجراءات تكافل وكرامة غير كافية، و 18 مليارا غير كافية إطلاقا، وأتمنى أن توجه نصف المخصصات الموجودة في الموازنة للفقراء في ظل ارتفاع الأسعار السلع والخدمات.

مكافآت الهيئات الاقتصادية الحكومية تتجاوز 20 مليار جنيه.. هل يمكن خفضها لصالح دعم الفقراء؟

بالفعل اقترحنا هذا الأمر خاصة مع وجود هيئات حكومية تحقق خسائر سنوية ونفاجأ بأنها من ضمن الهيئات التي تحصل على المكافآت فهو أمر غير مقبول إضافة إلى أن تعيين المستشارين بتلك الهيئات أو بالوزارات المصرية لابد أن يكون وفق خطة مدروسة تماما وأن يكون وجودهم لحاجة ملحة والوضع الحالي يستلزم على الحكومة توفير أي أموال لتوجه لمصلحة دعم فقراء مصر.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي وجهة الشباب المصري من خلال الاقتراض البنكي.. ما هي الحلول الممكنة لتفادي حالات التعثر في سداد القروض؟

نعم، هذا الكلام واقعي بالفعل وهناك أكثر من حالة تواجه تعثر السداد نتيجة أكثر من سبب أبرزه من وجهة نظري هو عدم وجود آلية حقيقية تضمن نجاح المشروعات الصغيرة ، ولذلك سأتقدم خلال دور الانعقاد المقبل والأخير باقتراح يشمل ضرورة الاعتماد على شركات تأمين تتكفل بهذه المشروعات الصغيرة، وهذه الشركات تسمى بشركات ضمان مخاطر الائتمان. واقتراحي سيضمن تعويض النسبة الضائعة من القروض، وبالتالي لا يواجه الشاب عقبات التعثر والسجن، في حالة فشل مشروعه الصغير وضياع أحلامه المعتمدة على هذا القرض خاصة أن نسبة فشل تلك المشروعات نسبة ضئيلة، في حدود 5 في المئة، وبالتالي يمكن تعويضها بسهولة في حالة تبني فكرة شركات ضمان مخاطر الائتمان، والتي تغطي بالقسط التأميني أي تعثر يمكن أن يواجه الشاب الصغير، فيتم تدارك هذه المشكلة دون انتظار تفاقمها.

ما الذي قدمه البرلمان لصالح الفقراء؟

هذا الأمر مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية البرلمان فتقديم الخدمات والدعم للفقراء يكون من عمل الدولة ممثلة في الوزارات وفي الهيئات الحكومية المنتشرة بجميع ربوع مصر ودورنا كبرلمان هو مناقشة قرارات الحكومة بعد صدورها وليس حتى منع الحكومة من اتخاذ تلك القرارات وهناك جهودا كبيرة تبذل من الحكومة لصالح الفقراء أبرزها كما أشرت سابقا هو برنامج تكافل وكرامة والدعم التمويني للفرد بـ50 جنيها إضافة إلى قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه وصرف علاوات غلاء وعلاوات أخرى استثنائية فهو جهد حقيقي ولكن الدعم للفقراء يحتاج جهود أكثر وأكثر.. واقترحنا في اللجنة الاقتصادية زيادة دعم الفرد في التموين الى 75 جنيها للأسرة المصنفة تحت خط الفقر والذين صدر بشأنهم تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعني بمثل تلك التقارير. وأيضا اقترحت إمكانية إعفاء هؤلاء من خدمات المرافق لمدة عام كتعويض لهم.

السؤال الأهم.. لماذا لا يشعر المواطن بجهود البرلمان ووجود حالة من عدم الرضا على أدائه؟

قد يكون هناك حالة من اللبس تجاه دور البرلمان لأن دورنا تشريعي ورقابي وليس تقديم خدمات الشارع أو بمعنى أدق للمواطن الذي يهمه أكثر بالفعل تقديم الخدمات بأسعار قليلة وهو حق مشروع له ولكن البرلمان بقوم بجهود كبيرة لصالح المواطن وقدم العديد من القوانين والتشريعات التي كان أهمها قانون الخدمة المدنية الذي نظم العمل بالقطاع الحكومي ورفع رواتب العاملين بالحكومة وحدد الترقيات وعلاوات الموظفين بشكل جيد إضافة إلى قوانين أخرى وحالة الرضا بين المواطنين قد تختلف من مواطن لآخر ولكن الشعب المصري ذكي ويتفهم تماما صعوبة الظروف الحالية التي تواجه مصر والتي واجهتنا خلال الفترة الماضية.

كيف ترى إدارة الحكومة للملف الاقتصادي؟

المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بدءا من العام الحالي بدليل إشادة المؤسسات التمويلية الدولية بالاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني وأيضا تحسن مناخ الاستثمار وهو ما جعل شركة عالمية كبرى مثل مرسيدس تعود للعمل في مصر مرة أخرى وهذا مؤشر قوى على استقرار الاقتصاد ورجوع الاستثمار الأجنبي لمصر بعد استعادة الثقة مرة أخرى من قبل المستثمر الأجنبي وشركة مرسيدس بنز لها ثقل كبير في السوق الدولي بأكمله وأرقام تداولها واستثماراتها حول العالم تتحدث عنها، ورجوعها دافع قوي للعديد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر وخلق جو من التنافسية في السوق المصرية وهذا كله سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

نحن على مشارف انتخابات مجلس الشيوخ وحتى الآن الأحزاب لا تعلم الصلاحيات المخصصة لهذا المجلس؟

هذا الأمر سيدرس خلال دور الانعقاد الأخير باستفاضة لأن مجلس الشيوخ الذي عاد إلى الحياة النيابية مرة أخرى بعد موافقة الشعب المصري عليه ضمن التعديلات الدستورية يجب أن يكون له صلاحيات واضحة وأيضا اختصاصات واضحة المعالم وليس صلاحيات استشارية فقط حتى تعلم جميع الأحزاب المصرية أهميته وكيف ستشارك فيه ونحن لن نقبل سواء نواب أو رؤساء هيئات برلمانية بأن يكون مجلس الشيوخ بلا صلاحيات أو تخصصات واضحة ويجب أن يكون إضافة للعمل النيابي في مصر وليس مجرد مجلس فقط، وحتى الآن لم تنسق الأحزاب أو تجهز مرشحيها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات المحليات.

أحد سلبيات المناخ السياسي هو ضعف الأحزاب.. ما الحل؟

أعتقد أن وجود أكثر من 100 حزب سياسي هو ضرر وليس فائدة وعلى الجميع أحزابا أو أشخاص أن يعلموا جيداً أنه لم يعد هناك مجال للعمل الفردي وانتهت نظرية احتكار العمل السياسي في يد فئة بعينها أو حزب بعينه، فالمرحلة المقبلة تسع الجميع في العمل السياسي وأيضاً هناك مساحة كبيرة لإبداء الآراء حتى لو كانت معارضة طالما كانت في إطار الوطنية والعمل المجتمعي والسياسي المحترم.

ولكن البعض يتحدث عن وجود تضييق على الأحزاب؟

غير صحيح وإلا ما كان هناك أكثر من 100 حزب سياسي فكيف يكون هناك تضييق أو تدخلات ويكون هناك هذا العدد، فالعمل الحزبي خلال الوقت الحالي آمن ولا يشهد أي تجاوزات من الدولة في حق أي حزب، وما يؤكد أن الدولة حريصة على وجود مناخ سياسي وحزبي قوي دعوة الرئيس السيسي أكثر من مرة الأحزاب بالاندماج في كيانات قوية قادرة على تقديم الأفضل.

