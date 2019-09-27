دوليه

اعتلى ريال مدريد بتشكيلة احتياطية صدارة الدوري الاسباني بفوزه الصريح على ضيفه أوساسونا 2-0، مستفيدا من تعادل أتلتيك بلباو مع ليغانيس (1-1) وغرناطة مع بلد الوليد بالنتيجة ذاتها. وكان ريال تعرض لخسارة موجعة أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، قبل ان يلتقط انفاسه بتخطي اشبيلية (1-0) في الدوري. وبفوزه الثالث تواليا، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الفائز على مضيفه مايوركا 2-0، ونقطتين عن اتلتيك بلباو، فيما يبتعد عنه برشلونة حامل اللقب 4 نقاط، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه فياريال 2-1، في مباراة خسر فيها مجددا نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بسبب اصابة عضلية بفخذه الايسر ستبعده عن الملاعب فترة لم يحددها فريقه الكاتالوني. وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان عملية تجميلية لتشكيلته الاساسية، فجلس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي ادين هازارد ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

على ملعب سانتياغو برنابيو، زج زيدان بمواطنه ألفونس أريولا المعار من باريس سان جرمان، فيما رسم دفاعا مؤلفا من الظهيرين الأيمن ألفارو أودريوسولا والأيسر ناتشو وقلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرازيلي إيدر ميليتاو.كما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، الصربي لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز هجوميا. وقبل افتتاح التسجيل، كانت أخطر فرص ريال في الشوط الاول بعد مجهود لاودريوسولا وعرضية سددها راوول نافاس عن طريق الخطأ نحو حارسه، فارتدت الى يوفيتش تابعها فوق العارضة من مسافة قريبة (18). وبكرة لولبية جميلة من 25 مترا في المقص الايسر لمست أحد المدافعين، افتتح فينيسيوس رصيده التسجيلي هذا الموسم ليجهش اللاعب الشاب (19 عاما) بالبكاء بعد هزه الشباك (36).وفي الشوط الثاني، لم يسجل يوفيتش وهو منفرد بيسارية علت العارضة (50). واعتقد يوفيتش انه فك عقدة التسجيل لاحقا بتسديدة ارضية منفردا الى يسار الحارس بعد كرة مقشرة من فاسكيز، لكن تقنية الفيديو «فار» تدخلت لالغائها (57).وقضى البديل البرازيلي الشاب رودريغو (18 عاما) لمواطنه فينيسيوس، على آمال الضيوف بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملكي بدخوله على الجهة اليسرى، مراوغته ثم التسديد ارضيا الى يسار الحارس (72)، بهدف أكدته تقنية الفيديو.وسجل رودريغو بعد 93 ثانية من نزوله، ليحتل المركز الثاني في هذا النطاق مع ريال بعد مواطنه الظاهرة رونالدو في عام 2002 (62 ثانية).

واستعاد أتلتيكو مدريد عافيته بتحقيق فوزه الاول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه مايوركا 2-0. في جزر الباليار، فرض «كولتشونيروس»هيمنته على مايوركا وأنهى الشوط الاول متقدما بهدف الدولي دييغو كوستا من كرة رأسية بعد عرضية من كوكي في شباك الحارس المخضرم مانولو رينا، مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (26).ولم يقلق مايوركا ضيفه في الشوط الاول حتى في المرتدات. وكانت تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني قريبة من مضاعفة الارقام من تسديدة ارضية قوية للظهير الكولومبي سانتياغو أرياس من داخل المنطقة لامست القائم الايمن (36).وفي الشوط الثاني الذي بدأ بطيئا، عزز الجوهرة الجديدة لأتلتيكو البرتغالي الدولي جواو فيليكس (19 عاما) الارقام بعدما عانده الحظ في الاول، فارتدت تسديدته من الدفاع والقائم الايمن الى شباك مايوركا (64).وكان لافتا طرد مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا في الدقيقة 78 بعد نيله انذارين سريعين، وذلك بعد أقل من عشر دقائق على نزوله بديلا لكوستا. وسيغيب موراتا عن مباراة القمة المقبلة السبت ضد ريال مدريد فريقه السابق.ووضع هذا الفوز حدا لسلسلة من ثلاث مباريات رسمية دون أي فوز لأتلتيكو.

وفي مباراة ثالثة، لم يدم تقدم بلباو من ركلة جزاء لراوول غارسيا (59) سوى دقيقتين قبل معادلتها عبر لاعب ليغانيس أوسكار رودريغيز (61). وقلب خيتافي تأخره 1-3 أمام فالنسيا إلى تعادل 3-3 بأهداف خايمي ماتا (1)، جايسون (66) وأتخل رودريغفيز (69)، فيما سجل لفالنسيا الاوروغوياني ماكسي غوميز (30 و34) والكوري الجنوبي الشاب لي كانغ إين (39).

