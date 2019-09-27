دوليه

أصبح هارفي اليوت أصغر لاعب يستهل مباراة رسمية مع ليفربول وساهم في فوز فريقه على ميلتون كينز دونز 2-0 أول من أمس، في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، فيما احتاج مان يونايتد لركلات الترجيح لتخطي فريق من المستوى الثالث. وبعمر 16 عاما و174 يوما، أصبح اليوت ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول، بعد جيروم سينكلير (16 عاما و6 أيام) المشارك كبديل ضد وست بروميتش البيون في سبتمبر 2012. وفي ظل تفوق ليفربول في الشوط الاول، وقع ميلنر على الهدف الوحيد من تسديدة قوية من زاوية حدود المنطقة أفلتها الحارس وتهادت في شباكه (41).وضاعف ليفربول الارقام بعد عرضية من الجهة اليسرى لميلنر أيضا تابعها هوفر برأسه قوية مسجلا اول اهدافه الرسمية مع ليفربول (69).

وعلى غرار كلوب، دفع فرانك لامبارد مدرب تشلسي، وصيف النسخة الاخيرة أمام مانشستر سيتي، بتشكيلة شبه احتياطية حققت فوزا كاسحا على ضيفه غريمسبي تاون من المستوى الرابع 7-1.وسجل لتشلسي وصيف الموسم الماضي روس باركلي (4)، البلجيكي ميتشي باتشواي (7 و86)، الاسباني بيدرو رودريغيز (43 من ركلة جزاء)، الفرنسي كورت زوما (56)، ريس جيمس البالغ 19 عاما (82)، والدولي العائد من اصابة كالوم هادسون-أودوي البالغ 18 عاما (89)، فيما حصل الخاسر على هدف شرفي حمل توقيع ماتيو غرين (19).

وفي ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على مدربه النرويجي اولي غونار سولسكاير، حقق مان يونايتد فوزا بشق النفس على روتشدايل من المستوى الثالث 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1. وافتتح يونايتد التسجيل من تسديدة يسارية قوية للشاب مايسون غرينوود (17 عاما) بعد تمريرة من جيسي لينغارد (68).لكن روتشدايل فجر المفاجأة بعد دقائق بتسجيله هدف التعادل عبر لوك ماثيسون (16 عاما) بتسديدة يمينية طائرة من حدود المنطقة الصغرى (76). وعاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الى تشكيلة «الشياطين الحمر» بعد تعافيه من الاصابة، فيما حمل شارة القائد المدافع الشاب أكسل توانزيبي الذي نشأ في مدينة روتشدايل. ويحتل يونايتد مركزا ثامنا مخيبا في الدوري المحلي، بعد خسارته الاخيرة ضد وست هام صفر-2.وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة، تخطى استون فيلا مضيفه برايتون 3-1. وفاجأ اوكسفورد يونايتد من المستوى الثالث ضيفه وست هام خامس البريمير ليغ برباعية نظيفة، فيما أقصى سندرلاند (مستوى 3) مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر، وتفوق بورتون البيون (مستوى 3) على ضيفه بورنموث 2-صفر.

