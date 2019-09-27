دوليه

واصل إنتر بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي انطلاقته القوية بتحقيقه الفوز الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه لاتسيو 1-0، ومني نابولي بخسارة مفاجئة أمام ضيفه كالياري، فيما أوقف أتالانتا صحوة مضيفه روما عندما تغلب عليه 2-0 أول من أمس في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى، اكتفى إنتر بهدف مبكر لمدافعه دانيلو دامبروزيو سجله في الدقيقة 23 كان كافيا لمواصلة العلامة الكاملة في خمس مراحل حتى الآن، فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا الصدارة من يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة والذي كان انتزعها مؤقتا الثلاثاء بفوزه الصعب على مضيفه بريشيا 2-1.

وكان إنتر صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وضغط بقوة على دفاع ضيوفه ونجح في افتتاح التسجيل عبر دي أمبروزيو، بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر عرضية لكريستيانو بيراغي من الجهة اليسرى (23).ومني نابولي بخسارة مفاجئة أمام ضيفه كالياري بهدف وحيد سجله المهاجم الأرجنتيني لوكاس كاسترو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية ناهيتان نانديز (87).وزادت محن نابولي بطرد مدافعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي بعد دقيقة واحدة. وهي الخسارة الثانية لنابولي هذا الموسم وجاءت بعد فوزين مستحقين على ليفربول الإنكليزي 2-0 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومضيفه فيورنتينا في الدوري المحلي، والأولى على أرضه فكلفته التراجع إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا الذي ألحق الخسارة الأولى بروما هذا الموسم، فيما ارتقى كالياري إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط. ويدين أتالانتا بفوزه إلى هدافه الدولي الكولومبي دوفان زاباتا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 70 بعد عشر دقائق من دخوله مكان السلوفيني جوسيب إيليسيتش، والهولندي مارتن دي رون الذي أضاف الثاني في الدقيقة 90.وهو الفوز الثالث لأتالانتا هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز السادس.

