دوليه

فجر ريمس مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الثانية بمضيفه باريس سان جرمان هذا الموسم بفوزه عليه 2-0 على ملعب بارك دي برانس، واستغل أنجيه الموقف ولحق به إلى الصدارة بعدما قاده المهاجم الدولي المغربي رشيد العليوي إلى مواصلة مفاجآته وانطلاقته القوية بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 2-0 الأربعاء في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي.

في المباراة الأولى على ملعب بارك دي برانس، أوقف ريمس انتفاضة باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والأولى على ملعبه وحرمه من الفوز الخامس تواليا والسادس هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث لريمس هذا الموسم وجميعها على الفرق الكبيرة في فرنسا بعد الأول على مرسيليا والثاني على ليل. وتقدم الضيوف بهدف الغامبي حسن كامارا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الزيمبابوي مارشال مونيتسي حاول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن وعانقت الشباك (29).وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح ريمس في تسجيل الهدف الثاني بكرة مقصية لبولاي ديا من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك في الدقيقة الرابعة الأخيرة.

وفي الثانية، انتظر أنجيه الدقائق الأخيرة لخطف فوز غال بفضل ثنائية العليوي في الدقيقتين 88 والخامسة من الوقت بدل الضائع.وهو الفوز الثاني تواليا لأنجيه والخامس هذا الموسم مقابل خسارتين، فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان.وانتزع ليل وصيف بطل الموسم الماضي المركز الثالث بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري فيكتور أوسيمهين (43) ولويك ريمي (64). واستغل ليل سقوط مرسيليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديجون، وخسارة نيس أمام مضيفه وجاره موناكو 1-3 الثلاثاء في افتتاح المرحلة فانتزع منهما المركز الثالث بفارق نقطة واحدة. واستفاد نانت بدوره من تعثر مرسيليا ونيس وصعد إلى المركز الرابع بفوزه الثمن على ضيفه رين بهدف وحيد سجله الغيني عبدالله تراوريه في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

