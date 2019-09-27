دوليه

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته باعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على أوساسونا اول من أمس.

وقال زيدان بعد المباراة لقناة «بي ان سبورتس»: «كان من الضروري ان نلعب بحدة وقوة منذ البداية. اجمل شيء ان جميع اللاعبين مستعدون ولعبوا بالقوة عينها التي لعبوا بها أمام اشبيلية.

لدي مجموعة من 25 لاعبا وجميعهم مستعدون».وتابع: «ليس هناك من فريق اول وفريق ثان، ليس لدي خطة اولى وثانية، اثق بجميع اللاعبين الـ25». وأردف: «هدف فينيسيوس كان جيدا ورودريغو يسجل بعد دقيقتين. انا سعيد للاعبين يرغبان بالتعلم».