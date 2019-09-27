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دوليه

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زيدان: لا فرق بين اللاعبين


أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته باعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على أوساسونا اول من أمس.
وقال زيدان بعد المباراة لقناة «بي ان سبورتس»: «كان من الضروري ان نلعب بحدة وقوة منذ البداية. اجمل شيء ان جميع اللاعبين مستعدون ولعبوا بالقوة عينها التي لعبوا بها أمام اشبيلية.
لدي مجموعة من 25 لاعبا وجميعهم مستعدون».وتابع: «ليس هناك من فريق اول وفريق ثان، ليس لدي خطة اولى وثانية، اثق بجميع اللاعبين الـ25». وأردف: «هدف فينيسيوس كان جيدا ورودريغو يسجل بعد دقيقتين. انا سعيد للاعبين يرغبان بالتعلم».


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