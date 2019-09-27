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يبدو الطريق ممهداً امام الكويت لبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الابطال في كرة اليد، عندما يلتقي برقان في 04:00 عصر اليوم على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبلغ الأبيض هذا الدور متصدراً ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية ومستحقة، فيما وصل برقان هذا الدور رغم احتلاله المركز الرابع الأخير في مجموعته الأولى دون اية نقطة بعد تلقيه 3 خسائر.

وتأتي هذه المواجهة الكويتية الخالصة وفقا لنظام البطولة في هذا الدور الذي يتواجه فيه الأول في كل مجموعة مع الرابع في المجموعة الأخرى، وبالتالي ستكون المواجهة الثانية قطرية خالصة وتجمع الغرافة (متصدر الأولى برصيد 6 نقاط) مع مواطنه قطر (بلا نقاط) في 02:00 ظهرا، فيما يلتقي ثاني الأولى مع ثالث الثانية والعكس في المباراة الرابعة وعليه سيلعب المجمع البترولي الجزائري (4 نقاط) مع رجاء اغادير المغربي (نقطتين) في 06:00 مساء والترجي التونسي (4 نقاط) مع الوحدة السعودي (نقطتين) في 08:00 مساء.

وكان الكويت انتزع صدارة مجموعته الثانية عن جدارة واستحقاق بعد فوزه المثير على الترجي احد الفرق المرشحة للفوز باللقب بنتيجة 25 - 23 اول من امس في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور التمهيدي.

وانتهى الشوط الأول لصالح الترجي بنتيجة 12-10 لكن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأبيض وخبرتهم الكبيرة واصرارهم على الفوز منحهم نقطتي اللقاء والصدارة، فيما نال جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة لاعب الكويت محمد الغربللي. وفي مواجهة اليوم سيكون الأبيض على موعد مع انتصار جديد في ظل الفوارق الفنية والبدنية مع برقان وكذلك خبرة اللاعبين واستعدادهم للبطولة، كما ان نتائج الفريقين

في المسابقة العربية الحالية وفي البطولات المحلية الماضية تؤكد ذلك الا اذا كان لبرقان كلام آخر ويريد ان يسجل مفاجأة كبيرة في البطولة.

