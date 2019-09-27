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تفوق الكويت على الصليبخات بنتيجة ثقيلة 113-48 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاول من امس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التمهيدي لكرة السلة، والتي شهدت خسارة العربي امام الشباب 59- 60، وفوز برقان على الساحل 69-57 واليرموك على القرين 90-77.

وحقق الأبيض فوزا كبيرا على منافسه الصليبخات بفارق 65 نقطة (113-48) مستغلاً الفارق البدني والفني مع منافسه، فيما نجح الشباب في تحقيق فوز غال على منافسه العربي بفارق نقطة (60-59 ) واستطاع اليرموك تجاوز منافسه القرين وتحقيق فوز مهم بنتيجة 90-77 من الممكن ان يضعه في سباق المنافسة على احدى البطاقات الست المؤهلة للدور الثاني. وفي المباراة التي جمعت برقان مع الساحل فبالرغم من مجاراة الساحل لمنافسه في الربع الأول والتقدم عليه الا انه لم يستطع اكمال المباراة بنفس الرتم وخرج خاسراً في النهاية بنتيجة 57-69.

وبعد هذه النتائج تكون أندية الشباب والكويت وبرقان قد لحقت بفرق القادسية والجهراء وكاظمة برصيد 4 نقاط فيما ارتفع رصيد الساحل والقرين والعربي واليرموك الى 3 نقاط كما ارتفع رصيد الصليبخات والتضامن والنصر الى نقطتين. وتقام اليوم منافسات الجولة الخامسة حيث يلتقي القادسية مع النصر في 05:00 مساء وتتبعها مباشرةً مباراة كاظمة مع اليرموك، وتقام المباراتان على صالة نادي الساحل.

وينص نظام البطولة على تأهل اول ستة فرق في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل اول أربعة فرق منهم للمربع الذهبي الذي سيلتقي به الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ثم يتأهل الفريقان الفائزان الى النهائي الذي سيقام بنظام البلاي اوف من ثلاث مباريات.

