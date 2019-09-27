محلية

تابعنا خلال الايام القليلة السابقة قرار وزير الاعلام بتشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.... هذا المطلب الذي انتظرناه طويلا لكي نتخلص من مقولة تتدخل الدولة في الشؤون الرياضية عن طريق القضاء العام «المحكمة الكلية». ما جعلني استغرب هنا هو طريقة تشكيل المجلس من قضاة ومحامين متجاهلين الخبرات الرياضية داخل هذا المجلس فقد اشارت المادة 44 من قانون الرياضة الجديد بطريقة التشكيل واهمية ان يحتوي المجلس على بعض الخبرات الرياضية (ثلاث شخصيات) بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية؟ هذا التشكيل لا اعلم ما هو اختلافه عن تشكيل المحاكم الحكومية الحالية؟ فهم متشابهون فيما عدا في تسمية المحكمة من «المحكمة الكلية» الى«المحكمة الرياضية». لا اعلم لماذا نصدر قرارات وقوانين ومن ثم لا نطبق ما جاء فيها؟ فالمحكمة الرياضية تحتاج الى شخصيات بعيدة عن القانون ولها خبرة في ادارة الرياضة اكثر من قانونيين يقتلون الروح الرياضية داخل هذه المحكمة الصارمة والتي يحتاج قضاتها الى دورات مكثفة في اسس ادارة الحركة الاولمبية من بدايتها الى وقتنا الحاضر. ان افضل ما في هذا القرار هو انها تشكلت وانها ستعمل على اعطاء كل ذي حق حقه واسمحوا لي بسرد بعض القضايا التي لو كنت احد اعضاء القطاع الرياضي لرفعتها غدا لكي آخذ حقي وهي باختصار كالتالي:

حق اللاعبين بالتسجيل والانتقال.

حق اللاعبين في تحديد مصيرهم وكيفية التعامل معه كهواة.

حق اللاعبين في تأمين مستقبله او صحته.

حق اللاعبين في المكافآت التي هي مكتوبة في بعض من القرارات الرياضية.

اعتقد على اولياء الامور التركيز على مستقبل ابنائهم في كيفية استغلال قدراتهم سواء بالايجاب او السلب؟ السؤال متى ستبدأ هذه المحكمة عملها؟؟.... والله من وراء القصد.

