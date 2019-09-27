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توج لاعب اليرموك عمار التميمي بطلا لفئة العمومي في البطولة التنشيطية الحادية عشرة للاسكواش والتي اختتمت اول من امس على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة. وتفوق التميمي على لاعب اليرموك يوسف نزار في مباراة شيقة ومثيرة استطاع خلالها عمار من فرض سيطرته مستغلا خبرته الدولية واللياقة البدنية العالية، ونال نزار المركز الثاني فيما جاء في المركز الثالث لاعب النصر محمد المسعود ولاعب اليرموك علي الرامزي.

وفي فئة «تحت 19 سنة» لم يجد لاعب القرين بدر المغربي ادنى صعوبة في التغلب علي لاعب العربي يوسف النجار بنتيجة 3- 0 ليتوج المغربي بالذهب ويكتفي النجار بالمركز الثاني وجاء لاعب اليرموك حسين الزعتري ولاعب القرين محمد عيد بالمركز الثالث. وفي نهائي «تحت 17 سنة» فاز لاعب القرين سيف هيكل على زميله محمد عبدالجادر بنتيجة 3-1 وتقاسم المركز الثالث اللاعبان حسين الزعتري (اليرموك) وقدير جول (خيطان). وفي نهائي فئة «تحت 15 سنة» فاز قدير جول على لاعب العربي عبدالله عبدالكريم 3 - 0 وتقاسم المركز الثالث اللاعبان سعد سويد (القرين) وخالد الفارسي ( اليرموك).وفي فئة «تحت 13 سنة» توج لاعب خيطان طلال جول بطلا بفوزه علي زميلة عبدالرحمن الصانع وجاء في المركز الثالث سوهاز سوندر(القرين) وعبدالرحمن الكندري (خيطان). وفي المباراة الختامية تفوق لاعب خيطان عبدالرحمن الكندري على لاعب العربي المصنف الاول عبدالله الصراف بنتيجة 3- 2 واحتل المركز الثالث مهدي اسامة (القرين) وصالح الفارسي (اليرموك).

وفي حفل الختام وزع الكؤوس الميداليات على اللاعبين الفائقين كل من نائب رئيس الاتحاد حامد العمران وامين السر مشاري الحمد وامين الصندوق عمر العتيبي وامين السر المساعد منصور العدواني وامين الصندوق المساعد مبارك البذالي.

وتنطلق الاحد المقبل مسابقات الدوري العام لجميع الفئات السنية وسيلتقي في اليوم الاول بفئة العمومي اليرموك مع الوافد الجديد برقان فيما يلتقي في المباراة الثانية كاظمة مع خيطان وستقام بنفس اليوم مباراتان في فئة تحت 11 سنة.

