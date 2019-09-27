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أوقعت قرعة بطولة كأس آسيا 2020 «تحت 23 عاماً» في تايلند، منتخب أوزبكستان حامل اللقب في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران، جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم امس في العاصمة التايلندية بانكوك.

وستقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 يناير المقبل، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 الشهر ذاته.

وستكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.

وجاء منتخب قطر ثالث النسخة الماضية عام 2018 في الصين، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والسعودية وسورية.

ويلعب منتخب فيتنام وصيف عام 2018 في المجموعة الرابعة بمواجهة كوريا الشمالية والأردن والإمارات. أما منتخب تايلند المضيف فيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب العراق وأستراليا والبحرين.

