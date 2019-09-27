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الجولة الختامية لـ«الدراجات المائية» غداً


تقام يوم غد السبت في المنطقة الساحلية المقابلة لفرايديز بمنطقة بنيد القار الجولة الثالثة والختامية من سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل) والذي تنظمه لجنة الدراجات المائية في النادي البحري. وسيبدأ السباق عند الساعة الثانية ظهرا فيما تقام مراسم التتويج الساعة الخامسة 5 عصرا وسيشهد حفل التتويج تكريم أبطال المنتخب الوطني الفائزين في بطولة الإمارات للموسم الماضي وأبطال منتخب التجديف الفائز بالمركز الثالث في بطولة آسيا بتايلند وأبطال الفريق الكويتي للزوارق السريعة الفائز بالمركز الثاني في بطولة أوروبا بأسبانيا.


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