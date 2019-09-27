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اختتمت على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات امس الدورة التدريبية في رياضة السيارات التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات ومدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» ضمن برنامج تدريب المراقبين «المارشلز» في رياضة السيارات في الكويت والتي استمرت لمدة 4 أيام.

وشارك في الدورة 135 من المارشلز الذين أبدوا الكثير من التفاعل مع المدربين المحترفين المبعوثين من الاتحاد الدولي للسيارات، وشملت الأيام الثلاثة الأولى تدريبات نظرية وعملية للمتدربين المبتدئين من «المارشلز» فيما خُصص اليوم الرابع والأخير أمس لاقامة دورة متقدمة مخصصة للحكام ومديري السباق شملت تدريبهم على قواعد التحكيم وادارة السباقات حسب اللوائح الفنية للاتحاد الدولي للسيارات.

ونال المتدربون جميعاً شهادات معتمدة باجتيازهم للدورة، ليصبحوا جاهزين للمشاركة في السباقات والمنافسات المقبلة. ويتألف طاقم المدربين المبعوثين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات من كل من جوردون ميليس وألن روك وتانيا كوتسينكو من منظمة الامارات لرياضة السيارات وثلاثتهم من منظمي سباق «الفورمولا 1» على حلبة ياس مارينا في أبو ظبي وكذلك هاني شعبان من النادي اللبناني للسيارات، وجميع هؤلاء المدربين من أصحاب الخبرة في تنظيم سباقات السيارات ومدربين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات حيث قدموا العديد من الدورات التدريبية في العديد من دول العالم .

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمدينة الكويت لرياضة المحركات ستيف فيوليتا أهمية هذه الدورة لتأهيل متدربين جاهزين للمشاركة في الأحداث التي ستستضيفها مدينة الكويت لرياضة المحركات في هذا الموسم، مؤكداً حرص المسؤولين على تهيئة الأجواء والاستعداد التام قبل اقامة أي منافسات كبيرة على حلبة المدينة. وشدد فيوليتا على أهمية جانب الأمن والسلامة في سباقات السيارات والدراجات النارية، لافتاً الى أن تدريب «المارشلز» وتجهيزهم تجهيزاً كاملاً سيسهم بلا شك في هذا الجانب.

