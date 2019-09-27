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رحب ممثل الديوان الأميري في مدينة الكويت لرياضة المحركات حسين بهبهاني باقامة مثل هذه الدورات التدريبية التي تجهز الكوادر التنظيمية القادرة على المشاركة في السباقات والمنافسات التي ستستضيفها المدينة في المستقبل. وأكد بهبهاني أن مسؤولي الحلبة لم يدخروا جهداً من أجل انجاح هذه الدورة التدريبية، مشيداً في الوقت ذاته بدور طاقم المدربين المبعوثين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات. وتوجه بهبهاني بالشكر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على رعايته الأبوية للرياضيين ودعمه الكبير لهم وحرصه على تشييد هذه المدينة التي تخدم شريحة كبيرة من الشباب، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير لرئيس الشؤون المالية في الديوان الأميري عبدالعزيز اسحق والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة عبدالعزيز الياسين.

