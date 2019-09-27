محلية

أكد هاني شعبان المسؤول عن البرامج التدريبية في أفريقيا والشرق الأوسط أن الدورة التدريبية التي أقيمت على مدينة الكويت لرياضة المحركات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» حققت أهدافها واستقطبت عدداً لا بأس به من المتطوعين.

وأوضح شعبان أن حضور حوالي 135 متدرباً يعتبر رقماً جيداً، لافتاً الى أن المدربين الذي ألقوا المحاضرات هم الذين صمموا البرامج التدريبية في الاتحاد الدولي للسيارات الخاصة بحلبات السيارات.

وأضاف: « الدورة شملت برنامجاً شاملاً عن واجبات المتدربين المارشلز وكيف يكون عمل كل منهم خلال السباقات، ودور كل شخص في الحلبة، وكيفية تأمين نفسه، وتأمين المكان بشكل عام، بالاضافة الى الطريقة المثلى للاتصال مع مع المسؤولين وبقية الزملاء، وما هو دوره كمنظم».

وتابع: «كما اشتملت الدوة على كل الامور التي تتعلق بقوانين السلامة، ودور المتطوع في حالات وقوع الحوادث، خصوصاً أن أي تصرف الخاطئ قد يؤثر على سلامته وسلامة المتسابقين، الى جانب معرفته التامة بكيفية التواصل عبر اللاسكي والاشارات والأعلام المستخدمة خلال السباق.

وكشف شعبان عن زيارة ثانية سيقوم بها الطاقم التدريبي خلال شهر أكتوبر المقبل لتقديم دورة تدريبية خاص بالفرق الطبية مع مشاركين من وزارة الصحة تتضمن كيفية التعامل مع حوادث سباقات السيارات التي تختلف عن الحوادث العادية، لافتاً الى حضور دكاترة متخصصون في هذا الجانب. وأضاف: «كما سيشمل البرنامج دورة تدريبية لفرق الانقاذ حول كيفية التعامل مع الحادث وطريقة رفع السيارات والأمور التي من الواجب البحث عنها بعد وقوع الحوادث»، مشيراً الى اقامة هذه الدورات ضروري جداً قبل البدء في تنظيم البطولات والمنافسات على الحلبة.

