دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالزام التعليم العالي بمعادلة شهادة بكالوريوس من جامعة خاصة غير معترف فيها في دولة عربية والزام الجهة الادارية بتنفيذ الحكم وعلى كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ابتسام هلال الطيار بصفتها وكيلة عن المدعية ان الاخيرة فوجئت وبعد اتمامها دراستها في دولة عربية باحدى الجامعات بصدور قرار سلبي من التعليم العالي بعدم الاعتراف بشهادة البكالوريوس دون اسباب مقنعة.

وفيما قضت محكمة اول درجة بالغاء القرار وعرض الشهادة على لجنة معادلة الشهادات طعنت الجهة الادارية على الحكم تمسكت المحامية الطيار امام الاستئناف بطلباتها بمعادلة شهادة موكلتها وليس العرض على لجنة معادلة الشهادات.

واستجابت المحكمة للمحامية الطيار وقضت بالزام التعليم العالي بمعادلة شهادة بكالوريوس من جامعة خاصة غير معترف فيها في دولة عربية والزام الجهة الادارية بتنفيذ الحكم وعلى كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك مؤكدة في حيثيات حكمها ان نظام الجامعة التي درست بها يختلف عن مثيلاتها في الكويت وان القرار بعدم الاعتراف بالجامعة بحجة انها حصلت عليها بالانتساب يخالف ماهو ثابت بالاوراق ان هناك عقد محاضرات للطلبة الملتحقين في مواعيد محددة فضلا عن مواعيد اخرى للاختبارات في الجامعة.

