دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة «تجاري كلي» احدى شركات النصب العقاري بأن تؤدي الى مواطن مبلغا وقدره 42 الف دينار وذلك لعدم تسليمه «شاليها» واخلالها بشروط العقد المتفق عليه.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي مؤكدا على سند من القول انه بموجب عقد اتفاق على شراء العقار «الشالية» المبينة اوصافه بصحيفة الدعوى ان هناك عقدا مؤرخا بين اطراف الدعوى بأن تقوم المدعى عليها ببيع ذلك العقار «الشاليه» الى موكلي، وذلك مقابل مبلغ وقدره 40 الف دينار سددها بالكامل، الا انها لم تلتزم بتسليم العقار له حتى تاريخ اقامة الدعوى.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على بنود العقد محل الدعوى وما حوته حافظة المستندات المقدمة من المدعى ما يفيد التزامه بسداد جميع الدفعات المالية المتفق عليها تعاقدا وازاء خلو الاوراق مما يفيد تسلمه العقار «الشاليه» محل الدعوى الامر الذي يحق معه للمدعى ان يطلب فسخ العقد على سند الدعوى وطلب الزام المدعى عليهما بأداء المبلغ محل المطالبة ترتيبا على اثر فسخ العقد وهو اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها عند إبرامه، مما يترتب عليه ان تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع على سند الدعوى والزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 40 الف دينار قيمة العقد و2000 دينار تعويضا نهائيا.

