دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المتهم الروماني الذي ركّب جهاز نسخ بيانات في أحد أجهزة السحب الآلي التابعة لأحد البنوك، بالحبس 3 سنوات مع الشغل و النفاذ و الابعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتتلخص الواقعة لدى قيام الأجهزة الأمنية بضبط شخص يحمل الجنسية الرومانية بعد أن ورد اليهم بلاغ من أحد البنوك الكويتية عن رصد رجال الأمن المكلفين متابعة كاميرات المراقبة التابعة لأحد أفرع البنك، قيام شخص يحاول تركيب قطعة على جهاز السحب الآلي، حيث تم على الفور اتخاذ الاجراءات اللازمة، من خلال وقف عمل ماكينة السحب، واغلاق مدخل البنك. وكان الجاني الروماني دخل الكويت بتأشيرة سياحية قبل أربعة أيام من ارتكابه الواقعة وعثر معه على خرائط لماكينات السحب الآلي.

