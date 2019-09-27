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حبس عراقي قتل والده 10 سنوات


أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لشاب عراقي اتهم بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد من خلال الاصطدام بمركبته في مزارع منطقة الصليبية والشروع بقتل السائق. وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم انه أولا قتل المجني عليه الاول والده عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله واستقل مركبته وقام بمطاردته والاصطدام بها مرتين عمدا قاصدا ازهاق روحه، ما تسبب بانقلابها واحداث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وأسند الى المتهم ثانيا انه شرع بقتل المجني عليه الثاني سائق والده وهو من جنسية آسيوية، عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن قام بمطاردته واصطدم بمركبتهما مرتين عمدا.


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