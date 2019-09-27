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حمل رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري، حقيبة يبلغ وزنها عشر كيلوغرامات، في رحلته كأول رائد فضاء عربي الى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لصحيفة «الامارات اليوم»، حمل المنصوري في الحقيبة نسخة من القرآن الكريم مع صورة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكتاب قصتي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وبعض الصور العائلية والهدايا التذكارية، و30 بذرة لشجرة الغاف.

من المقرر أن يقضي رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري في رحلته 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية حتى الرابع من أكتوبر.

ويجري هزاع المنصوري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الانسان في الفضاء.

وستتم مقارنة التجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وادراك الوقت عند رائد الفضاء، اضافة الى ديناميكيات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر.

وتم اعداد وجبات طعام خاصة للمنصوري، تتضمن أكلات اماراتية تقليدية مثل المضروبة والبلاليط والصالونة، وتم اعدادها على هيئة معلبات ومعجون في أنابيب بمواصفات وطرق خاصة تتناسب مع ظروف الحياة في المركبة الفضائية.

