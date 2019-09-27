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توصل عدد من الأطباء المختصين بأمراض القلب والأوعية

الدموية الى تحديد عدد من الأطعمة التي تدخل في النظام الغذائي وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

في التفاصيل، أكد عدد من الأطباء المختصين بأمراض القلب أن الأشخاص النباتيين

يعانون من مشاكل ضغط

أقل من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم.

كما نصح الأطباء باتباع نظام غذائي يعتمد على المزيد من الخضراوات والفواكه الطازجة، اضافة للممارسة الرياضة والتقليل من تناول الملح.

أيضا أضاف الأطباء بأن كل شخص يعاني من ارتفاع في الضغط يجب أن يتناول يوميا ما بين 1000 الى 1300 ملليغرام من الكالسيوم، اضافة للتقليل من تناول الملح، وأضاف الأطباء بأنه يجب تضمين النظام الغذائي الحليب ومشتقاته باستثناء لبن الزبادي.

كما يجب تضمين النظام الغذائي المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية كبذور الكتان التي يمكن اضافتها في ملعقتين الى اللبن أو الجبن، بحسب موقع «ميديكال اكسبريس».

يذكر أن الأطباء تحدثوا عن منتجات تبطئ عملية الشيخوخة، شملت القائمة الشاي الأخضر والجبن والطماطم.

