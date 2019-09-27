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أعلنت شركة «أبل» أن هواتف «آيفون 11» الجديدة تبعث بتحذير مهم الى المستخدم، في حال جرى استبدال شاشة الجهاز بأخرى غير أصلية. وبحسب موقع «ذا فيرج» المختص في الأخبار العلمية، فإن المطلوب من مستخدم آيفون هو أن يستبدل شاشة الهاتف لدى متاجر موثوقة ومعتمدة.

وفي حال قام، مستخدمو هواتف «آيفون 11» و«آيفون 11 برو» و«آيفون برو ماكس»، بوضع شاشة غير أصلية، ستطالعهم رسالة تحذير فورية. ويقول الهاتف في هذه الرسالة التنبيهية «انه غير قادر على التحقق ما اذا كانت الشاشة أصلية».

ووردت هذه الارشادات في وثيقة دعم جديدة أصدرتها شركة «أبل» حول ما يتوجب القيام به في حالة ملاحظة تغيير على الشاشة مثل البريق والألوان.

وتوضح الشركة أن اصلاح الهاتف بطريقة خطأ، من شأنه أن يلحق ضررا بالجهاز ويؤدي الى ارتفاع حرارته وربما اصابة المستخدم بجروح.

وأوردت «أبل» أن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة «أبل» المقفلة خلال الأيام الأربعة الأولى من رصد الخلل، ثم ينتقل التنبيه الى قسم الاعدادات. وأوضحت الشركة أن هذا التحذير سيصدر في الأجهزة الجديدة فقط، أي أنه لا ينطبق على النسخ السابقة من آيفون حتى وان جرى الاستبدال بشاشات غير أصلية. ولا يقوم هاتف آيفون بتوقيف عمل الشاشة حتى ان لم يتأكد من كونها أصلية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير تقنية أن رسالة مزعجة أخرى تظهر لدى من يقومون بتغيير البطارية في هواتف «آيفون» اذا لم تكن أصلية.

