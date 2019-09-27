علي مسعود سالم العازمي 80 عاماً شيع، الصباحية، ق3، ش6، م301، ت: 51111315-94940694

جابر عبدالهادي محمد جمال 68 عاماً شيع، الرجال: الحسينية الخزعلية الجديدة، شرق، ت: 99718554، النساء: بيان، ق7، الشارع الأول، ج7، م27، (عزاء النساء فترة العصر فقط)

خالد باتل فلاح الرشيدي 52 عاماً شيع، العزاء بالمقبرة فقط، ت: 66422270

نوال عبدالله خلف حماده، أرملة علي عبدالرحمن الملا 63 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: حطين، ق1، ش116، م2، ت: 99464411، النساء: حطين، ق4، ش419، م11، ت: 66656081

فاطمة فالح الزقاح العازمي، زوجة مسلم حمود الدواي العازمي 77 عاماً شيعت، الصباحية، ق2، ش11، م89، ت: 97402222

إنا لله وإنا إليه راجعون