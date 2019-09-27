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نيويورك - كونا: أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سعي الكويت الجاد إلى تهيئة البيئة المناسبة لمناخ استثماري مشجع لاستقطاب الاستثمارات النوعية من شتى دول العالم. واشار سموه، في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الى ما حققته الكويت من تطور واضح خلال السنوات الماضية والذي جاء نتيجة جهود مكثفة وحزمة من القوانين والاجراءات التي كان لها الاثر الايجابي المأمول معربا سموه عن تطلعه إلى تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأكد سموه على سعي الحكومة إلى تعزيز الالتزام بالشراكة والتضامن الدولي لتحقيق أعلى مكاسب التنمية المستدامة وربطها بشكل موضوعي مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية 2030.

وأوضح انه في اطار تحمل الكويت لمسؤولياتها الدولية في هذا الصدد تقدمت بعرضها الوطني الطوعي الاول لعام 2019 حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي كان بمثابة تصميم القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.

وأكد ممثل سمو الأمير أن الكويت ومنذ نشأتها حرصت على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على أسس السلام، مجددا موقف الكويت الداعم لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة التي وضعها سموه بأنها الملاذ الآمن لانهاء الخدمات وتغليب منطق السلم والحوار القائم على الدبلوماسية لحماية الأجيال القادمة من ويلات النزاعات والحروب.

واكد ممثل سمو الأمير ادانة الكويت وشعبها الشديدين لما تعرضت له المملكة العربية السعودية من هجمات ارهابية على منشآتها الحيوية، مجددا سموه التأكيد على وقوف الكويت الى جانب السعودية ودعمها لجميع الاجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على امنها واستقرارها. وطالب سموه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحرية الملاحة في الخليج العربي التي تعرضت لسلسلة من الاعمال الارهابية بشكل عرض انسيابية امداد الطاقة للخطر.

وشدد المبارك على ان تنامي ظاهرة الارهاب والتطرف العنيف من ابرز واخطر التحديات التي تضرب العالم في الصميم، واشار سموه الى ان منطقة الشرق الاوسط عانت بشكل خاص من العمليات التخريبية للتنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي الذي اتخذ الاسلام ستارا لنواياه المدمرة.

واكد سموه ان ذلك كان سببا مباشرا يدعو لاهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله وتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب.

واوضح سموه ان هذا الخطر تفاقم في اليمن وليبيا وسورية والصومال وافغانستان، مشيرا الى ان العراق كان من اكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الكبير للمجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة العراقية والذي كان له الاثر الملموس في تطهير الاراضي العراقية من ذلك الكيان الارهابي.

ودعا ممثل سمو الأمير ايران الى اتخاذ التدابير الكفيلة ببناء الثقة من خلال ترسيخ قواعد حسن الجوار والبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وارساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل بما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية أوضح سمو رئيس الوزراء موقف الكويت الذي يؤكد عدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة ودورها الداعم لجهود تيسير العملية السياسية مجددا استعداد الكويت لاستضافة الاشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات تحت رعاية الامم المتحدة من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل ونهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.

وتطرق سموه الى الأزمة السورية مشيرا الى ان تطورات تلك الأزمة التي دخلت عامها التاسع تقف كشاهد حقيقي على أن فقدان الاجماع الدولي وغياب الحوار بين اطراف الأزمة كانا سببين رئيسيين في استمرار هذا النزاع. وجدد سموه موقف الكويت الثابت والقاضي بعدم وجود حل عسكري للقضية وعلى أهمية التوصل الى تسوية سياسية.

وأكد سمو رئيس الوزراء على ان القضية الفلسطينية تحتل مكانة مركزية ومحورية في عالمينا العربي والاسلامي وان بقاءها دون حل يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار. ودعا سموه الى مواصلة بذل الجهود لاعادة اطلاق مفاوضات السلام التي تقوم على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.