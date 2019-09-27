الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اعربت فيها عن خالص التهاني بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي كما اشادت بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة منذ تأسيسها قبل مئة وعشرين عاما متمنية لسموه موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. هذا وقد بعث سمو أمير البلاد ببرقية شكر جوابية الى الملكة اليزابيث ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما اعربت عنه من تهان وطيب المشاعر وصادق التمنيات مؤكدا سموه على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة والتطلع المشترك للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات الى افاق ارحب وبما يخدم مصالح البلدين متمنيا سموه لها دوام الصحة وموفور العافية وللمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى سمو أمير البلاد برقية تهنئة من الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا اعرب فيها عن خالص التهاني بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي.

من جانب آخر بعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة الى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح مشاركة رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري في رحلة مركبة (سويوز إم.إس 15) والوصول الى متن محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء اماراتي وعربي يصل اليها محققا بذلك مهمة طموح زايد الهادفة الى استكشاف الفضاء مشيدا سموه بهذا الانجاز العلمي الذي هو محل فخر واعتزاز الجميع ويمثل اضافة بارزة في سجل الانجازات الحضارية التي دأبت دولة الامارات العربية المتحدة على تحقيقها في مختلف المجالات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى اخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح مشاركة رائد الفضاء الاماراتي هزاع المنصوري في رحلة مركبة (سويوز ام.اس 15) والوصول الى متن محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء اماراتي وعربي يصل اليها محققة بذلك مهمة (طموح زايد) الهادفة الى استكشاف القضاء.

كما بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الاسبق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك راجيا له الرحمة ولاسرته جميل الصبر.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.