الأولى

أثار ما نشرته «النهار» على صدر صفحتها الأولى امس الخميس بشأن ما حدث في انتخابات الطلابية بالجامعة موجة هائلة من ردود الفعل الأكاديمية والطلابية، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة من التعليقات المنددة بالممارسات القبلية والطائفية، والداعية إلى اعلاء روح المواطنة وتقديمها على ما عداها من المصالح الفردية والآنية.

ورغم ان التعليقات تنوعت بين السخط على ما جرى، والدعوة الى تدارك الأمر قبل استفحاله او استشرائه من جهة، وبين التندر والسخرية من مثيري الفتنة من جهة أخرى، فإن الجميع أكدوا ان ما حدث مؤشر خطير يستدعي تدخلاً حكومياً ونيابياً وجامعياً يضع حداً للنفس العنصري البغيض الذي لم تعرفه الكويت على مدى تاريخها، ولم يكن يوماً سمة من سمات أهلها الشرفاء الطيبين.

عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د. علي النامي قال في تصريح لـ «النهار» ان الانتخابات الطلابية التي جرت في 8 كليات حتى الآن سارت على ما يرام رغم وجود بعض المظاهر السلبية، مؤكدا انه سيتم حصر المخالفات والسلبيات بعد نهاية الانتخابات في جميع الكليات واحالتها الى لجنة النظام لمحاسبة مخالفي النظام الجامعي ولائحة الجمعيات والروابط الطلابية.

وناشد الجميع التركيز على المظاهر الايجابية اكثر من الحالات السلبية بالانتخابات الطلابية مشيرا الى ان الجامعة تسعى دائما الى ان لا تكون انتخابات الطلبة انعكاسا لما يجري بالخارج جاهدين دائما الى خلق روح المنافسة الشريفة وان تكون انتخابات طلبتنا مثالا يحتذى. وختم قائلا نحن نثق بطلبتنا وبوعيهم النقابي كما تعودنا منهم وهم على قدر المسؤولية آملين ان تختفي كل المظاهر السلبية في المستقبل في حرم جامعة الكويت.

بالشأن النيابي، أبدى النائب عمر الطبطبائي حزنه وأسفه على ما اصاب ممارسات القوائم وانتخابات الحركة الطلابية، معربا عن فخره لكونه نقابيا سابقا وبدأ حياته النقابية في عمر الـ 17 سنة «اثناء دراسته في اميركا وقال كنت احد المؤسسين لقائمة الوحدة الطلابية ثم انتقلنا الى بريطانيا وأسسنا قائمة النهج الطلابية» وحققنا قصص نجاح كان من اهم معطياتها التنوع والوطنية والتعددية، مضيفا: هناك فارق كبير بين الامس وواقع التعصب الفئوي اليوم.

واضاف الطبطبائي في تصريح لـ«النهار» يفترض ان تبتعد القوائم الطلابية عن النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية وان تكون المبادئ التي التقت عليها القائمة هي النهج الذي تسير عليه وان يتم الاختيار على اساس الكفاءة، وبارك الطبطبائي للقوائم الطلابية الناجحة ونقول حظا اوفر للتي لم يحالفها الحظ.

من جهته، اعتبر النائب اسامة الشاهين ان الانتخابات الطلابية اعراسا ديموقراطية ومناسبات لرفع المستوى الفكري وتعزيز الوحدة الوطنية واكساب الطلاب والطالبات مهارات انتخابية ونقابية وانشاء فرق العمل الجماعي والتحدث امام الجماهير فهي مدرسة حقيقية لشباب الكويت حتى يكون مستقبلهم افضل بما يفيدهم في حياتهم العملية. وقال الشاهين لـ«النهار» ان ما يحدث من مشادات ومظاهر للعنصرية او الطائفية او القبلية اعتقد انها مجرد مظاهر شاذة واستثنائية لا تعبر عن المجموعة الكبيرة والجميلة من العاملين في القطاع الطلابي. واضاف الشاهين نتمنى ان ينجح العمل الطلابي ذاتيا وداخليا لمكافحة مثل هذه المظاهر كي يعود العمل الطلابي برونقه الجميل ويكون الصراع تنافسا شريفا على اساس البرامج الانتخابية والانجازات الطلابية وايضا على صعيد الأفكار والايدلوجيات المختلفة والهادفة للصالح العام وليس العكس. وتابع الشاهين ان شاء الله يكون ما حدث أخيراً اصواتا نشازا وحوادث استثنائية لا تعبر عن رأي الغالب الأعم.

واضاف واثق ان الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة والهيئات الادارية الاخرى والقوائم قادرة على الالتقاء على مجموعة من الوسائل العملية لمكافحة مظاهر القبلية والطائفية والعنصرية الشاذة التي لا تعبر عن الوجه الجميل للأعراس الديموقراطية.

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد ان ما حصل بالجامعة من مظاهر التعصب يتحمل بعضها وزير التربية والتعليم العالي والادارة الجامعية والتربوية لان هذا نتاج التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية حيث لم يغرس في الطالب روح التسامح والمحبه والسلام والتعاون مع المختلف ولذلك نحتاج الى اعادة النظر بالمناهج وخصوصاً الاجتماعية والوطنية منها.

على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، أثار مغردون القضية تفاعلا مع «النهار» فكتب أحد المغردين: «انتخابات الجامعة تفشِّل.. قبلية وعنصرية بطريقة مضحكة! أيامنا كانت وايد أحلى.. أصلا ليش محددين كل قبيلة وطريقة احتفالها! شسالفة ترا هذي انتخابات جامعة». وجاء في تغريدة ثانية: «مؤسف جداً الذي يحدث في انتخابات جامعة الكويت لأنه عكس صورة المجتمع بمفهومه الخطأ للديموقراطية، فهذا الأمر غير مقبول من شباب بعمر الزهور قادمين على حياة عملية وسيواجهون «أشخاصا مختلفين» عنهم، فإن كان هذا طرحهم في البداية فكيف سيكون المستقبل؟ يجب على ادارة الجامعة اعادة النظر في الانتخابات».

واوردت تغريدة ثالثة «اللي قاعد يصير في انتخابات الجامعة يفسد رسالة التعليم ويجعل الجامعات محسوبيات واقطاعيات لقبيلة أو حزب، هالاعمال تنذر بانهيار رسالة التعليم، ولو بقيت المباني والأساتذة والدكاترة والأوراق المقواة التي تسمي شهادة.. مخرجات التعليم في خطر والله يا إخوان».

وجاء في تغريدة رابعة: «النهار أشارت الى خروج انتخابات الجامعة عن مسارها الصحيح بادخال الطائفية والقبلية والفئوية، ونبهت قبل ان تتفاقم المشكلة وتكبر وتخرج عن السيطرة».

وفي تغريدة أخرى قال صاحبها: «ما يحدث في انتخابات الطلبة من انحدار وسلوكيات سلبية وشعارات عنصرية يجب تجريمه، ويجب ان يوضع قانون لمنع هذه المهزلة». وقال آخر: «نرجو ابعاد الطائفية والقبلية عن الصرح التعليمي، بل نرجو الغاء الانتخابات الجامعية». وفي تغريدة مؤثرة قال صاحبها: «ما يحدث كارثة انتخابية واخلاقية ودستورية لا تمت للعمل الديموقراطية بأي صلة. وأردفت تغريدة مغايرة يقول مطلقها: «اتمنى من كل قلبي يوقفون انتخابات الجامعة 5 سنين عشان نشوف شلون سالفة القبايل والفرعيات».

وفي تغريدة أخرى جاء: «حنا دازينكم تتعلمون او تشاركون في داحس والغبراء؟ الشرهة على التعليم العالي سامحين بالتجمهر». وقال مغرد: «ما في أقوى من الجهل اليوم الجهل وصل انتخابات الجامعة.. المفروض المكان هذا للمتعلمين مو للناس الوصخة».

وفي تغريدة يائسة قال صاحبها: «انتخابات الجامعة ما تبشرنا بجيل واعٍ.. الله يستر».