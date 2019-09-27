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الرياض- نيويورك- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه متفائل اثر مباحثات في جدة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان باتجاه درء احتمال نشوب حرب محذرا في الوقت نفسه من أن الاوضاع في المنطقة «صعبة ومعقدة». فيما أكد ولي العهد السعودي لوزير الدفاع الأميركي مارك اسبر ان الهجوم على معملي شركة « ارامكو» يمثل تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره.

وبعد اختتام زيارته الى السعودية قال عبد المهدي في بيان صدر عن مكتبه امس «كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها».

وتابع عبد المهدي «نحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة»، مبينا ان «الجميع لا يريدون الحرب وانما التهدئة». ووصف عبد المهدي الأوضاع في المنطقة بأنها «صعبة ومعقدة»، مشددا على ضرورة «التحلي بالصبر والسعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف».

على صعيد متصل اكد وزير الدفاع الأميركي «ان الولايات المتحدة الاميركية ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الامير محمد بن سلمان من إسبر قالت وكالة الانباء السعودية ان الجانبين بحثا خلاله الترتيبات الجارية لإرسال قوات اميركية ذات طبيعة دفاعية إلى السعودية.

بدوره أكد ولي العهد السعودي ان الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره ويتطلب وقفة حازمة حفظا للسلم والأمن الدوليين. الى ذلك قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن محققين من الأمم المتحدة ودول أخرى يشاركون في تحقيقات الهجوم الإرهابي على المنشآت النفطية السعودية شرقي المملكة. وتابع «نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا حول الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول».