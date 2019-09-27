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أكد قنصل عام الكويت لدى مدينة اسطنبول محمد المحمد سلامة جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في اسطنبول إثر الهزة الارضية التي تعرضت لها المدينة أمس وذلك بعد الاتصالات التي اجرتها القنصلية مع الجهات التركية المعنية. ودعا المحمد في بيان لـ كونا المواطنين الى توخي الحذر واتباع تعليمات السلطات التركية المعنية والتواصل مع القنصلية في حال الحاجة الى اي مساعدة على هاتف الطوارئ التالي: (00905306902097). وكانت ادارة الكوارث والطوارئ التركية اعلنت في وقت سابق أمس أن زلزالا ضرب مدينة اسطنبول بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر من دون الابلاغ عن وقوع خسائر. وقالت الادارة ان مركز الزلزال هو بحر مرمرة ويبعد 70 كيلومترا غربي اسطنبول جنوبي بلدة قبالة منطقة سيليفري في الجانب الأوروبي من المدينة.