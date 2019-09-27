الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك راجيا له الرحمة ولأسرته جميل الصبر.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق الذي طبع الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود صباح أمس عن 86 عاما. ولزمت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ دقيقة صمت في ذكراه، على الفور. وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران إن «جاك شيراك بات الان جزءا من تاريخ فرنسا».

وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الى التعبير عن تأثره البالغ» اثر تلقيه نبأ وفاة الرئيس الاسبق. وقالت الناطقة باسم المفوضية الاوروبية مينا اندرييفا نقلا عن يونكر إن «أوروبا لا تخسر فقط رجل دولة عظيما انما الرئيس يخسر أيضا صديقا مقربا».

كما نعى رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري امس شيراك الذي كانت تجمعه علاقة صداقة متينة بوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وقال الحريري في بيان «غاب عن العالم اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا». وقد تولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عاما في قصر الاليزيه ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى اطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران.