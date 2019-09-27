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بريطانيا: الكويت لم تطلب منا تعزيزات عسكرية جديدة

سميرة فريمش
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الجمعة 27 سبتمبر 2019

نفى سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبرت ان تكون الكويت قد طلبت من بلاده تعزيزات عسكرية جديدة في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة اثر الاعتداء على شركة أرامكو السعودية.
وقال في تصريح خاص لــ«النهار»: ان المباحثات مع الكويت مستمرة حول الأوضاع التي تعيشها المنطقة وان البلدين تحكمهما اتفاقية تعاون أمنية، مجددا التزام بلاده بأمن الكويت.
ولفت الى ان وزير خارجية بلاده ورئيس الوزراء رجحا في وقت سابق ان مسؤولية ايران عن اعتداء «أرامكو»، لكنه لم يوضح اذا ما كانت هناك ادلة قطعية بني عليها هذا الاتهام ام لا.


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