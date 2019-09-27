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نيويورك- الوكالات: اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديموقراطيين بالسعي الى تقسيم وتدمير أميركا ردا على اطلاقهم اجراءات لعزله وصفها بالنكتة بينما أصر خصومه على اتهامه بالتصرف مثل زعيم مافيا في اتصاله الهاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفيما تزيد التسريبات المتوالية يوميا موقف ترامب تعقيدا فقد اصر الرئيس الاميركي على نفي وجود أي مخالفة في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع زيلينسكي على اثر نشر نص المحادثة التي طلب فيها من نظيره الأوكراني فتح تحقيق يتعلق بخصمه الديموقراطي جو بايدن.

وفي محاولة للتقليل من أهمية هذه المحادثة التي اعتبرتها المعارضة مروعة وتجعل الرئيس الأميركي في وضع صعب، وصف ترامب السبب الذي استند اليه خصومه لاطلاق اجراءات لعزله بـالنكتة. لكن وثيقة شكوى عميل استخبارات نشرت امس كشفت أن ترامب سعى الى تدخل أوكرانيا للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 كما تدخل البيت الأبيض لمنع الاطلاع على نص مكالمة ترامب مع زيلينسكي. وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى التي نشرها الكونغرس تلقيت معلومات من عدة مسؤولين أميركيين بأن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة اجنبية في انتخابات 2020 مضيفا أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني وأبلغوه أنهم على الأرجح شهدوا استغلال الرئيس لمنصبه للحصول على مكسب شخصي.

ويتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة بعد جلسة الاستماع في الكونغرس لرئيس ادارة الأمن الوطني جوزف ماكغواير الذي كان امتنع أولا عن الابلاغ بالفضيحة التي كشفها مبلّغ يعمل في الاستخبارات.

وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاول ترامب الذي بدت عليه علائم التعب وحتى القلق التقليل من أهمية الانتقادات. وقال ترامب ان الديموقراطيين يعملون على تقسيم وتدمير البلاد، وانهم ارتكبوا كل الأمور التي يتهمونه بالقيام بها مشيرا لى أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي تعرضت لتأثير اليساريين أثناء قرارها بدء النظر في مسألة عزله من منصب الرئاسة. ووعد الرئيس الأميركي أيضا من جهة ثانية باعتماد كامل الشفافية بشأن عميل الاستخبارات وقال كنّا سنقوم بذلك على أيّ حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيّد تماماً شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر.

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية الذي نشره البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي طلب فعلاً من نظيره الأوكراني التحقيق بشأن نجل جو بايدن.